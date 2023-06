Grecia, Mitsotakis giura come primo ministro

Kyriakos Mitsotakis, leader del partito di centrodestra greco Nuova Democrazia, ha vinto le elezioni in Grecia. Stamane ha prestato giuramento come capo del governo greco dopo aver ottenuto il 40,6% dei voti.

Il principale oppositore del leader greco è Alexis Tsipras che, con il suo partito di sinistra Syriza, ha ottenuto il 17,8 % che equivale a 48 seggi in Parlamento.

- Advertisement -

“Giuro sulla santa, vivificante e indivisibile Trinità di sostenere la costituzione e le leggi del paese e di servire gli interessi del popolo greco”, ha detto Mitsotakis mettendo la mano sul Vangelo. La cerimonia si è svolta nel palazzo presidenziale alla presenza della presidente Katerina Sakellaropoulou. Il premier ha poi firmato il libro dei decreti del capo dello Stato.

Secondo il canale televisivo ERT1, i primi nomi che andranno a comporre il prossimo governo sono già di dominio pubblico. George Gerapetritis, ex ministro di Stato nel precedente governo Mitsotakis, è molto probabile che diventi titolare del ministero degli esteri greco, mentre l’ex ministro degli esteri Nikos Dendias sarà scelto come ministro della Difesa. Kostis Hatzidakis, ex ministro del lavoro e degli affari sociali, assumerà invece l’incrarico di ministero delle finanze.

- Advertisement -

Il governo di Mitsotakis martedì terrà la sua prima riunione mentre giovedì si recherà al primo vertice Ue a Bruxelles.