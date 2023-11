Guerra a Gaza: le prime ambulanze trasportano i feriti in Egitto

Finalmente l’Egitto ha aperto il valico di Rafah e sta permettendo l’ingresso di feriti gravi e cittadini con doppio passaporto all’interno del proprio paese territorio

Ai civili è stato permesso di lasciare la Striscia di Gaza per la prima volta in più di tre settimane

per la prima volta in più di tre settimane Almeno 20 pazienti palestinesi e più di 100 persone con doppia cittadinanza sono entrati in Egitto attraverso il valico di Rafah

attraverso il valico di Rafah Il Ministero degli Esteri britannico afferma che la partenza dei cittadini britannici da Gaza “avverrà in più fasi nei prossimi giorni“.

Le prime ambulanze che trasportano civili feriti da Gaza sono entrate in Egitto attraverso il confine di Rafah, come confermato da BBC News. Almeno sette persone sono arrivate in Egitto finora e si prevede che ne seguiranno altre. Secondo il governo egiziano almeno 88 palestinesi feriti saranno autorizzati a lasciare la Striscia di Gaza oggi e fino a 500 cittadini stranieri potranno uscire.

Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità dice di “accogliere con favore” l’accordo che prevede l’arrivo in Egitto di alcuni feriti gravi da Gaza.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato in un post sui social media: “Abbiamo lavorato con il Ministero della Salute egiziano sulla pianificazione delle evacuazioni mediche e continueremo a sostenere queste azioni“.

Ghebreyesus ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di un’accelerazione immediata nel flusso di aiuti medici consentiti a Gaza. Gli ospedali devono essere protetti dai bombardamenti e dall’uso militare delle strutture“.