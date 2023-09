Guerra, abbattuto razzo sopra Sebastopoli: detriti precipitano su un molo

Sabato il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha riferito di diversi detriti di razzo caduti nella parte settentrionale della baia della città. Essi sarebbero la conseguenza dall’abbattimento da parte della contraerea di un razzo ucraino. Sul suo profilo Telegram il governatore ha specificato che, in seguito alla scoperta sul luogo dell’incidente sono intervenuti i servizi di emergenza. “I detriti (del razzo) sono precipitati non lontano dalla baia di Sukharnaya, la parte più settentrionale più grande della baia di Sebastopoli”, ha detto Razvozhayev.

In seguito all’ennesimo incidente che coinvolge l’importante città crimeana il traffico delle navi passeggere civili è stato sospeso, ha riferito la direzione per lo sviluppo delle infrastrutture stradali e dei trasporti citato dalla Tass.

Non ci sarebbero stati danni ingenti in quanto la stessa amministrazione della città del Mar Nero ha ordinato ai residenti di lasciare il luogo, permettendo un’ispezione completa dei rifugi antiaerei. Secondo fonti ucraine, detriti del razzo in questione potrebbero far par parte degli Storm Shadow, missili da crociera forniti da Regno Unito e Francia, che nella giornata di venerdì hanno preso di mira il quartier generale della Flotta russa del Maro Nero.

L’esercito ucraino ha riferito in un comunicato di “aver lasciato dozzine di occupanti morti e feriti, compresi i vertici della flotta”, smentendo così invece la lettura di Mosca secondo la quale invece dopo l’attacco ucraino non ci sarebbero stati morti né tra i civili né tra le forze armate, ma solo un militare russo risulterebbe disperso. Alle dichiarazioni dell’esercito si sono aggiunte quelle del capo dell’intelligence ucraino Kyril Budanov il quale ha affermato che due comandanti russi sono rimasti feriti gravemente.

Da parte russa nessun commento, mentre diversi media confermano il danneggiamento di un edificio storico del quartier generale della Flotta.