Guerra in Israele: Biden minaccia l’Iran

Mentre la guerra infiamma il Medioriente, Joe Biden, presidente USA, minaccia direttamente l’Iran, accusato di aver sobillato e finanziato Hamas prima dell’attacco che ha causato la morte di 1200 tra civili e militari israeliani. L’Iran è inoltre accusato di sobillare il movimento estremista palestinese affinché conduca una guerra nei confronti di Israele con l’obiettivo di distruggere lo stato ebraico.

La minaccia del presidente USA arriva a margine dell’incontro avvenuto con i rappresentanti della comunità ebraica alla Casa Bianca. Biden ha detto di aver avvisato chiaramente gli iraniani di porre molta attenzione alle prossime mosse che effettueranno in Medioriente.

Insomma il posizionamento USA è chiaro: supporto totale a Israele che però, come ha dichiarato Biden, deve rispettare il diritto bellico sancito dalle leggi internazionali. Nonostante il monito il governo americano corre in aiuto di Israele e prepara un pacchetto di aiuti militari che dovrebbe comprendere munizioni e intercettori per rifornire Iron Dome, il sistema di difesa aerea israeliano considerato tra i più moderni ed efficienti al mondo.

Nel mentre il presidente USA si è mosso per attivare un canale diplomatico con l’Egitto e l’obiettivo è quello di consentire un corridoio umanitario per i palestinesi che vogliono lasciare la Strisca di Gaza nelle prossime ore. Per quanto riguarda la questione dei cittadini americani rapiti, la Casa Bianca fa sapere che fino a ora sono confermati 17 rapimenti e altri 22 americani sono morti durante l’attacco di Hamas a Israele.