Guerra in Palestina: Israele chiede all’occidente navi ospedale per aiutare i civili palestinesi

L’ambasciatore israeliano in Germania ha chiesto ai paesi stranieri di inviare navi ospedale in Egitto.

Ron Prosor ha detto che dovrebbero essere usate per curare i palestinesi feriti che entrano in Egitto dalla Striscia di Gaza.

In un’intervista radiofonica con Kan, l’emittente pubblica israeliana, ha aggiunto: “Non so ancora se sta accadendo. Abbiamo chiesto supporto ai paesi occidentali in questo ambito. Suppongo che se ne stia discutendo. C’è un’inclinazione, qui in Europa, per aiutare in qualsiasi modo possibile gli interventi in ambito umanitario.“

La scorsa settimana, la Francia ha dichiarato che stava inviando una nave nel Mediterraneo orientale per “sostenere gli ospedali di Gaza”.

Israele ha chiesto anche all’Italia, ma i funzionari hanno detto di non aver ancora ricevuto risposta. Il 28 ottobre, il presidente Giorgia Meloni aveva aperto a un intervento umanitario per soccorrere i civili palestinesi.

Nel corso di un punto stampa, Giorgia Meloni ha fatto sapere che il nostro paese può fornire un pattugliatore multi dimensione che sarebbe pronto a raggiungere le acque di fronte a Gaza per portare aiuti umanitari. Inoltre la marina avrebbe altre due fregate e una nave anfibia e, se servissero, anche ospedali da campo.

Intanto il ministero della Salute di Hamas afferma che 9.061 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto. Il tragico bilancio include 3.760 bambini, aggiunge il ministero. Più di 32.000 persone sono rimaste ferite.