Hamas, Israele assalta Ospedale Kamal Adwan. IDF: numero soldati israeliani morti a Gaza sale a 105

Dallo scorso 27 ottobre, data di inizio delle operazioni di terra delle IDF, la situazione umanitaria di Gaza è precipitata incredibilmente e ad oggi non si intravedono segnali di ripresa dei cittadini ancora bloccati nell’enclave posta sotto assedio da Tel Aviv.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che, per via della grave crisi umanitaria, sta aumentando il numero delle malattie trasmissibili. Richard Peeperkorn, rappresentante dell’OMS in Cisgiordania, ha parlato della diffusione di malattie respiratorie e della varicella e del fatto che tali patologie potrebbero mettere in crisi la risposta ospedaliera, sottoposta a sua volta a uno stress impossibile da sostenere.

Soprattutto perché Israele sta circondando e, in alcuni casi attaccando, anche ospedali, riferiscono fonti del Ministero della salute di Gaza citate da Al Jazeera. A essere preso di mira recentemente è stato l’Ospedale Kamal Adwan che sarebbe stato assediato da diversi giorni tramite attacchi mirati da parte di Israele. Se confermata da altre fonti indipendenti, si tratterebbe dell’ennesimo grande ospedale del nord della Striscia a essere attaccato. In un comunicato, il portavoce del ministero palestinese Ashraf Al Qudra ha parlato direttamente a organizzazioni quali OMS, Nazioni Unite e Croce Rossa internazionale dicendo “di agire immediatamente per salvare la vita dei pazienti”.

L’Ospedale Kamal Adwan è l’unica struttura rimasta funzionante nella parte settentrionale di Gaza. Secondo l’inviato di Gaza di Al Jaazera, sarebbe stato sottoposto a continui bombardamenti da parte dell’esercito israeliano. Quest’ultimo non ha commentato le accuse. Ma ha riferito che fin qui, ossia dallo scorso 27 ottobre, i soldati israeliani morti sono 105, mentre i feriti sono 582 (di questi, 133 sono molto gravi).