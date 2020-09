Horror a fumetti: continua la Junji Ito Collectiondi J-POP Manga con Il mostro – Frankesteine altre storie

“Sono certo che questa mia impresa… Mi consentirà di mettere

piede nel dominio di Dio!”

La Junji Ito Collection di J-POP Manga, la collana dedicata al maestro del manga horror Junji Ito, continua ad arricchirsi con Il mostro – Frankestein e altre storie. Il 16 settembre sarà infatti disponibile in libreria, fumetteria e tutti gli store online una nuova antologia contenente l’adattamento manga del celebre Frankenstein di Mary Shelley per il quale l’opera nel 2019 riceve l’Eisner Award nella categoria Miglior adattamento a fumetti.

Ossessionato dal desiderio di incidere il suo nome tra quelli dei grandi della Storia,

il giovane Victor Frankenstein decide di carpire il segreto della vita per crearla e infonderla. Una missione titanica che avrà però come ricompensa solo sofferenza e orrore… Seguendo fedelmente la traccia di Mary Shelley, Junji Ito racconta con il suo inimitabile stile una delle storie fondamentali del genere di cui è un maestro. Inoltre, nove nuove storie vi rapiranno per portarvi in dimensioni aliene dove imperversano la paura e la follia.

Nato il 31 luglio 1963 nella prefettura di Gifu,

Junji Ito è uno degli autori di fumetti horror più influenti del Giappone. Nel 1987, mentre lavora ancora come odontotecnico, pubblica Tomie, edito in Italia da J-POP, il suo primo lavoro completo che gli fa guadagnare una menzione speciale dal grande maestro dell’horror giapponese Kazuo Umezz. Il successo lo porta a collaborare con numerose riviste di genere e ben presto diviene uno dei principali creativi del mondo J-Horror. Le influenze di Ito includono mangaka del calibro di Kazuo Umezz, Hideshi Hino, oltre che autori di fantascienza come Yasutaka Tsutsui e H.P. Lovecraft.

Il Mostro – Frankenstein E Altre Storie – Junji Ito Collection

Di Junji Ito

Formato – 15 x 21 – Bross.

Con Sovracc.

Pagine – 368, B/N

Prezzo – € 15,00