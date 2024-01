I residenti della Galilea chiedono a Israele di intervenire con Hezbollah

Efrat Eldan Schechter è originaria della Galilea settentrionale e non ha mai preso in considerazione l’idea di trasferirsi altrove per crescere la sua famiglia, fino agli eventi del 7 ottobre.

Quando ha sentito e guardato i resoconti di ciò che stava accadendo nel sud di Israele quella mattina, mentre uomini armati di Hamas uscivano da Gaza, è stata immediatamente riportata alle storie dello “Yom Kippur” o della guerra in Medio Oriente del 1973, quando Israele fu attaccato contemporaneamente su due fronti.

“Ero terrorizzata. Tutti dormivano fino a tardi e ho pensato che sarebbe stato di nuovo il ’73 e che Hezbollah sarebbe venuto a prenderci”, dice Efrat, mentre la nostra intervista nel suo giardino è punteggiata dal regolare tonfo del fuoco dell’artiglieria israeliana in uscita.

Continuano le richieste di intervento all’esercito israeliano da parte della popolazione di confine, i più preoccupati sono i residenti della Galilea del Nord, bersaglio degli attacchi della milizia di Hezbollah, il partito libanese filoiraniano da tempo in lotta con Israele.

Secondo la BBC i residenti della regione al confine con il Libano stanno abbandonando la zona, basti pensare che oltre 80.000 residenti sono stati evacuati nei centri più a sud per evitare perdite civili.