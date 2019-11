Il capolavoro di Daniel Warren Johnson esce giovedì 28 novembre

MURDER FALCON: il capolavoro di Daniel Warren Johnson Giovedì 28 novembre esce lo splendido graphic novel dell’autore di Extremity e The Ghost Fleet

Un’orda mostruosa venuta da chissà dove sta attaccando la Terra. Ma a Jake questo non interessa. O meglio, quasi non se ne accorge, perché la sua vita sta andando in pezzi. Niente più chitarra, niente più band metal, niente più ragazza, niente futuro. Niente di niente.

Poi, all’improvviso, qualcosa cambia radicalmente: Jake incontra Murder Falcon,

il grande falco umanoide mandato dalla dimensione conosciuta come Heavy per distruggere il male. Ed è proprio da qui, da questa svolta pazzesca e apparentemente folle che prende avvio uno dei fumetti più sorprendenti degli ultimi anni, in uscita giovedì 28 novembre: MURDER FALCON.

Pubblicato negli USA da Skybound, in Italia da saldaPress,

scritto e disegnato da Daniel Warren Johnson – uno degli autori più interessanti del fumetto statunitense, autore di EXTREMITY, disegnatore di THE GHOST FLEET e al lavoro su una mini-serie di WONDER WOMAN –, MUDER FALCON (pagg. 256, euro 24,90) è uno straordinario viaggio nell’animo umano, che parte come una tamarrissima scorribanda metal e si conclude con uno dei finali più commoventi che possa capitare di leggere.

L’arrivo di Murder Falcon, infatti, sconvolge la vita di Jake. Ma il falco ha bisogno del suo aiuto. Ha bisogno che Jake torni a suonare, perché è il potere del metal a fornirgli le straordinarie abilità da guerriero che, con spettacolari mosse di kung-fu, gli consentono di combattere all’ultimo sangue contro gli orribili mostri che vogliono invadere la Terra.

E così, mentre Jake, Murder Falcon e numerosi altri personaggi che li aiuteranno nel corso dell’avventura, sono impegnati a salvare il pianeta, Jake è anche impegnato a salvare la propria vita. E Daniel Warren Johnson a salvare la nostra.

MURDER FALCON, che ha riscontrato un grandissimo successo di pubblico durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games,

anche grazie alla presenza dello stesso Daniel Warren Johnson, viene presentato da saldaPress con una eccezionale veste grafica, riservata solo alla prima edizione del volume: volume cartonato con serigrafie a lucido e in rilievo e altissima qualità della carta e delle finiture.

Quindi, appuntamento giovedì 28 novembre in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com con uno dei titoli più originali, divertenti e commoventi del 2019.