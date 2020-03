Il Governo, questo pomeriggio 4 Marzo in conferenza stampa, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole ed università a causa del dilagare del coronavirus. In seguito ad una riunione con la Commissione Scientifica preposta, le scuole ed università italiane saranno chiuse a partire da domani 5 marzo 2020 fino al 15 del mese in corso. Ogni attività didattica sarà sospesa. All’interno del decreto alcuni punti importanti da seguire.

IL DECRETO DEL GOVERNO SCUOLE E UNIVERSITÀ SOSPESE