Shockdom pubblica, il 20 gennaio, il volume “Il Fumettista”, scritto da Marco Torti, che con il webcomic “Can Che Dorme” ha ricevuto una nomination al Premio Andrea Pazienza 2019, e disegnato da Fabio Valentini, già autore per Shockdom di “Il Vuoto Intorno a Sandra”, una splendida storia di sensibilizzazione contro il bullismo.

SINOSSI:

Leonardo vuole fare della propria passione per i fumetti un vero e proprio lavoro. Jeff invece è già un affermato fumettista, che si è ritirato dalle scene ed è alla costante ricerca di un allievo a cui passare il testimone. Dal loro incontro nasceranno un’amicizia e una bizzarra collaborazione: una relazione complicata che avvicinerà entrambi ai rispettivi traguardi. Tra editori senza scrupoli, hater e aiuti inaspettati, Leonardo passerà dall’essere un ragazzo in cerca di una direzione a realizzare il proprio sogno.

Marco Torti.

Classe 1991. Dopo alcune pubblicazioni su riviste digitali e cartacee, esordisce con Love Sabbath, su disegni di Ivan Passamani (EF edizioni), seguono altri lavori: una storia breve per la rivista I Dylandogofili (disegni di Giuseppe Guida) e una per CH edizioni (disegni di Christian Urgese). Insieme a Matteo De Santis crea il fumetto indipendente Cowboys from Hell, cui segue una nuova collaborazione con Passamani per Spazio Profondo (Brudas Art). Insieme a Gianluca Bellezze è stato nominato per il premio Andrea Pazienza 2019 come miglior webcomic con la storia Can che dorme (McGuffin Comics).





Fabio Valentini.

Nato in provincia di Reggio Emilia, nel 1980. Dopo aver frequentato alcune scuole artistiche (tra cui l’Accademia di Belle Arti a Bologna), pubblica il suo primo fumetto, nel 2006, per la Coniglio Editore. Collaborerà con la rivista diversi anni, fino alla sua chiusura. Dal 2015 comincia la pubblicazione del suo primo webcomic: Zucco. Nel 2017 esce la graphic novel Il vuoto intorno a Sandra, edito da Shockdom. Quando non disegna fa street art e dipinge, partecipando a numerose esposizioni e realizzando le sue opere per tutt’Italia.

Shockdom,

casa editrice fondata da Lucio Staiano nel 2000, è da sempre votata al futuro. Futuro come talenti da scoprire e valorizzare. Futuro come ricerca e sviluppo tecnologico. Shockdom ha lanciato autori che ormai sono il presente del fumetto italiano: Sio, Loputyn, Bigio, Angela Vianello, Labadessa, Antonucci e Fabbri, Giulio Rincione, Dado, Prenzy, eriadan, sono solo alcuni dei nomi che la casa editrice ha scoperto e pubblicato. Come tecnologia, Shockdom è stata la prima casa editrice in Italia a pubblicare webcomics, la prima ad andare su cellulare, la prima a creare una piattaforma di blog dedicata ai fumetti, la prima a fare fumetti in realtà virtuale e ora in realtà aumentata. Talento e innovazione. Leggere il futuro