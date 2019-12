Il meglio (poco) e il peggio (tanto) del 2019

Dal Big Bang in avanti, ogni nuovo anno è un inciampo. Difficile capire cosa ci sia da festeggiare il 31 dicembre. Ecco una piccola lista del meglio e del peggio del 2019.

Sin d’alba dei tempi, ogni nuovo giorno è un inciampo. Un gradino a scendere e solo raramente a salire. Il 536 d.c. fu peggiore del 535 d.c., il 1349 del 1348 e il 1492 fu più difficile del 1491, in particolare per gli indiani. Il 1939 fu più brutto del 1938, il 1995 del 1994 e così via. Coerentemente con la storia, anche il 2020 andrà peggio del 2019. E’ già scritto. Matematico. Difficile cosa ci sia dunque da festeggiare il 31 dicembre. Ecco una piccola lista del meglio (poco), del peggio (tanto) e del “non interessante” (tantissimo) del 2019:

IL MEGLIO

A 10 anni dalla morte di Stefano Cucchi, vengono condannati dalla Corte d’Assise d’Appello 4 dei 5 carabinieri imputati nel processo;

Elezioni Parlamentari nel Regno Unito (12 dicembre): il Partito Conservatore del leader Boris Jhonson trionfa sul Partito Laburista di Jeremy Corbyn (notizia poco interessante in sè). Tali elezioni parlamentari sono state considerate una sorta di secondo referendum sulla Brexit, come se per rendere legittima l'espressione dei cittadini dei britannici del 2016 fosse necessaria una rivincita soddisfacente per i finanzieri dell'Eurozona (questo è interessante). Detto ciò, la permanenza o meno del Regno Unito nell'UE non produce alcun effetto negativo o positivo per l'Italia;

Esce nelle sale il film "Joker" di Todd Phillips: pellicola superlativa, con un Joaquin Phoenix in stato di grazia nei panni del pagliaccio della Marvel;

IL PEGGIO

Il 99% del Parlamento Italiano. Camera, Senato e Corte Costituzionale;

Il Prefetto di Milano conferisce a tutela di Liliana Segre la scorta dopo centinaia di insulti e minacce virtuali ricevuti sui social network dalla senatrice a vita;

Un rovinoso incendio colpisce la cattedrale di Notre Dame a Parigi causando la crollo del tetto e della guglia (15 aprile);

In Sri Lanka, 7 terroristi jihadisti sterminano 253 cristiani nel giorno della Pasqua (21 aprile);

Offensiva militare della Turchia di Erdogan contro i curdi in Siria: migliaia di vittime e sfollati tra i civili curdi e potenziale rischio di riorganizzazione dell'ISIS (9 ottobre);

Venezia viene sommersa dall'acqua alta dopo giorni di forti precipitazioni atmosferiche e riporta incalcolabili danni sia al contesto urbano che al patrimonio storico/artistico;

La Juventus conquista l'8 scudetto consecutivo. Una non buona notizia per tutti: sia per il calcio italiano in generale, che per i tifosi della Juventus stessa. La magia dello sport deriva da tanti fattori, tra cui l'alternanza dei vincitori. 8 scudetti di fila producono noia per tutti, vincitori e vinti;

Più di 80.000 incendi colpiscono la foresta Amazzonica in America del Sud;

Il Ciclone Idai si abbatte nell'Africa centro-orientale.La tempesta ha causato danni in più nazioni, provocando oltre 1000 morti e decine di migliaia di sfollati;

Un grave terremoto colpisce l'Albania provocando 51 morti, più di 2000 feriti ed ingenti danni al patrimonio edilizio e storico/culturale;

provocando 51 morti, più di 2000 feriti ed ingenti danni al patrimonio edilizio e storico/culturale; L’utilizzo dei social network da parte di quasi tutti i politici italiani. Menzione speciale per i gemelli diversi Matteo Renzi e Matteo Salvini;

IL NON INTERESSSANTE: