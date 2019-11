Il parco di Natale più grande d’Italia, apre il 29 Novembre

Il parco natalizio più grande d’Italia sará aperto al pubblico il 29 Novembre a Milano, così si legge sul sito ufficiale del parco natale. Ora col seguente comunicato si da il via ufficiale alla sua apertura..

Il comunicato stampa

“Per sopraggiunti problemi tecnici l’apertura del Villaggio IL SOGNO DEL NATALE è posticipata a venerdì 29 novembre 2019 alle ore 15.00. La settimana di slittamento sarà compensata dal prolungamento dell’apertura del Villaggio fino al 6 gennaio 2020. Chi avesse acquistato in prevendita i biglietti per i giorni e orari precedenti al 29 novembre ore 15, potrà chiedere il rimborso presso la piattaforma di vendita su cui è stato effettuato l’acquisto, ed eventualmente procedere con l’acquisto di un nuovo biglietto nelle date disponibili. Ci scusiamo e confermiamo che presto il sogno diventerà realtà. Vi aspettiamo dal 29 Novembre al 06 Gennaio 2020 a Milano – Ippodromo SNAI San Siro”.

Dove si trova il parco IL SOGNO DI NATALE

IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Ingresso via Diomede (fronte piazzale Lotto), 20151 Milano MI

Orari di visita

Da lunedì a giovedì dalle 14 alle 21

Venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 23

Domenica e festivi dalle 10 alle 21

24/12 dalle 10 alle 18

25/12 dalle 16 alle 22

26/12 dalle 10 alle 21

31/12dalle 10 alle 18

01/01dalle 16 alle 22

02/01dalle 10 alle 21

03/01dalle 10 alle 21

04/01dalle 10 alle 21

05/01dalle 10 alle 21

06/01dalle 10 alle 21

Il Villaggio di Babbo Natale è un “parco tematico” di 30.000 metri quadrati a tema natalizio, dove troverete Elfi e tutta la magia che avvolge il Natale.

Il percorso di visita inizia con la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi e la Casa di Babbo Natale per poi giungere al Ricovero delle Renne, dove troverete la Grande Slitta di Babbo Natale.

Non potrá mancare l’esplorazione al Mondo della Letterina, divisa tra la Stanza della Scrittura e l’Ufficio Postale. Nella Stanza della Scrittura, ci saranno gli Elfi che ti aiuteranno a scrivere la lettera a Babbo Natale. Mentre nell’Ufficio Postale potrai far timbrate e imbucare la tua letterina.

Per le strade del villaggio troverai il Borgo degli Elfi con mercatino in stile nordico, e il GiocaMondo, con tante giostre tra cui il Labirinto dei Folletti, il Percorso dei Pini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la passeggiata con i pony degli Elfi e laboratori al coperto per i bambini dai 2 ai 6 anni.

Non potrá mancare un coloratissimo trenino per grandi e piccini che fará il tour del villaggio.

Tariffe del villaggio Natalizio più grande d’Italia

BIGLIETTI GIORNALIERI

Lunedì – Venerdì

Intero 13 €

Ridotto 10 €

(1-12 anni, Over 65)

Sabato e Domenica

e dal 31/12 al 06/01

Intero 16 €

Ridotto 13 €

(1-12 anni)

Questi biglietti consentono l’accesso al parco alla data stampata sul ticket e l’accesso alla Casa di Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli negli orari stampati sul ticket.



N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend



BAMBINI 0-12 MESI GRATIS

FAST LANE SILVER

Biglietto “salta coda” che consente l’accesso al parco nella data stampata sul ticket – venerdì, sabato o domenica, con l’aggiunta di lunedì 23 dicembre, martedì 24 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio – e l’accesso alla Casa di Babbo Natale, al Mondo della Letterina e agli spettacoli senza vincolo di orario.

Intero 23 €

Ridotto 18 €

(1-12 anni)



N.B. La riduzione Over 65 non è valida nei weekend



BAMBINI 0-12 MESI GRATIS

OPEN GOLD

Biglietto “salta coda” senza vincolo di data per l’accesso al Parco e senza vincolo di orario per la Casa di Babbo Natale, il Mondo della Letterina e gli spettacoli; valido in qualsiasi giorno dal 29/11 al 06/01.

Intero 28 €

Ridotto 23 €

(1-12 anni)



N.B.Gli Over 65 pagano il biglietto intero



BAMBINI 0-12 MESI GRATIS

Se invece avete intenzione di fare un lungo viaggio potete visitare il Villaggio di Babbo Natale in Lapponia.