Il settembre di J-POP Manga ed Edizioni BD!

Nel mese di settembre saranno disponibili tantissime novità manga e non solo! Previsto per fine del mese il nuovo volume del progetto editoriale BD Next, Graveyard Kids di Davide Minciaroni.

L’estate è finita ma a consolarci ci sono le tantissime novità che ci attendono nel mese di settembre di J-POP Manga ed Edizioni BD: The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa, Noise, Il Mostro – Frankenstein e altre storie della Junji Ito Collection, Blue Period e il 30 settembre sarà la volta di Hanako-Kun 1 di Iro Aida! Di seguito le uscite nel dettaglio.

2 settembre



Il settembre di J-POP inizia alla grande con il ritorno della maestra dello yaoi, Harada! Dopo Yatamomo, Color Recipe e Nega & Posi, arriva il nuovo The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa. Nel backstage di un concerto, si incrociano le strade di Asaichi e Yoru: il primo è un cantante con una voce mediocre, interessato per lo più al successo con le ragazze che nel mondo della musica e pesantemente omofobo, mentre il secondo è il nuovo bassista della band stranamente attratto da lui… una storia trasgressiva e a ritmo di musica!

In libreria anche una nuova opera del maestro Tetsuya Tsutsui, autore di Manhole e Duds Hunt: Noise, un thriller carico di mistero nel box da collezione in tre volumi. La storia prende vita in una città di cacciatori rurali che ha sofferto di una popolazione in costante calo. Ma quando la città inizia a produrre un prodotto noto come “fico nero”, nascono nuove opportunità in città. Izumi Keita, custode di una piantagione di fichi neri, incontra un uomo con un’aria misteriosa che non si addice alla città…

Si conclude Innocent Rouge con il vol.12 che per l’occasione avrà all’interno un illustration card, disponibile in tutti i canali di vendita.

Continuano The Quintessential Quintuplets 8, La Divisa Scolastica Di Akebi 06, World’s End Harem 8, disponibile inoltre il singolo vol. 1 Memesis 1.

9 settembre

Il 9 settembre arriva un nuovo episodio delle esilaranti vicende quotidiane di un bizzarro ex criminale alle prese con una nuova vita! Tatsu, detto “l’Immortale”: il secondo volume di La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 2 sarà disponibile con un pack esclusivo a tiratura limitata con grembiule dello yakuza incluso e anche nella versione con il singolo volume.

Disponibili dal 9 settembre anche So I’m A Spider, So What? 2, The Promised Neverland 17, La Regina D’Egitto 4 – L’occhio azzurro di Horus, Il Bisturi e La Spada 2, Hellsing Nuova Edizione – 2, Demon Tune 2, Tokyo After Hours 2.

16 settembre

Il 16 settembre sarà la volta dell’atteso ritorno della Junji Ito Collection con Il Mostro – Frankenstein e altre storie. Ossessionato dal desiderio di incidere il suo nome tra quelli dei grandi della Storia, il giovane Victor Frankenstein decide di carpire il segreto della vita per crearla e infonderla. Una missione titanica che avrà però come ricompensa solo sofferenza e orrore… Seguendo fedelmente la traccia di Mary Shelley, Junji Ito racconta con il suo inimitabile stile una delle storie fondamentali del genere di cui è un maestro.

Dopo The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa di Harada, un nuovo episodio della storia di Asaichi e Yoru: The Song Of Night And Day – Encore… Come sarà andata tra i due ora che la band di cui fanno parte si è trasferita a Tokyo e sta acquisendo sempre più popolarità?

Continuano Gon 3, Hell’s Paradise – Jigokuraku 6, Horimiya 14, Rikudo 19, Sword Art Online – Progressive 2, Kakegurui Twin 9, Persona 5 – 6 , The Rising Of The Shield Hero 15, La Fenice 5.

23 settembre



Il 23 settembre esordirà l’attesa serie, vincitore del prestigioso Taisho Awards 2020, Blue Period di Tsubasa Yamaguchi, disponibile con un esclusivo taccuino in regalo con il primo volume. Il protagonista è un liceale come tanti: prende buoni voti, beve, fuma e ama la vita notturna… un bel giorno, sente dentro di sé risvegliarsi la passione per il disegno. Inizia così la storia di un ragazzo che farà ardere la propria gioventù, aspirando a entrare in un’università d’arte!

Per l’etichetta Edizioni BD sarà in libreria Graveyard Kids di Davide Minciaroni: come nei migliori shonen manga, l’arrivo di un nuovo ragazzo in città porta scompiglio: tra gang rivali, lotte senza quartiere e uno stile folle e psichedelico quanto espressivo, questa battaglia per il controllo del territorio e per l’onore vi lascerà senza fiato.

Continuano Super Hxeros 2, Land Of The Lustrous 3, L’eroe È Morto 18, Re:Zero – Truth Of Zero 11, Gundam Unicorn 12 – Band Dessinée, Golden Kamui 20. Disponibile inoltre il singolo vol. 1 Noise.

30 settembre

Il 30 settembre sarà la volta di Hanako-kun 1 di Iro Aida, giù disponibile la preview gratuita in fumetteria. I Sette Misteri sono famose leggende urbane giapponesi e ogni scuola ha le proprie. Tra queste una delle più note è quella di Hanako, il fantasma di una ragazza che infesta i bagni di un certo piano… Attratte dalla leggenda, molte persone hanno tentato di avvicinarla, tra questi Nene Yashiro, che cerca l’aiuto di

Hanako…

Continuano la Moto Hagio Collection con Barbara 2, Kingdom 43, Memesis 2, Overlord 13, Servamp 15, Zelda Twilight princess 8.

Ristampe

Tornano disponibili nel corso del mese: Kingdom 12-17.

Tornano interamente disponibili le serie: Innocent e Innocent Rouge, Toradora!, Monster Girl, Overlord, Urataro. Nuovamente disponibili anche i box: Ano Hana Box, My Capricorn Friend Box, Il Prezzo Di Una Vita Box, Steins;Gate Box, Montagne della Follia Box.