Disney+ ha diffuso il trailer, la key art e le immagini della prossima serie originale Marvel Animation Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere. La serie animata di 10 episodi debutterà il 29 gennaio 2025, in esclusiva su Disney+.

Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende

Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.

