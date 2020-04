IN CASA GIOCA E LEGGI troverete gratis tanti spunti di attività da fare insieme ai bambini, per rendere questo tempo sereno

Franco Cosimo Panini Editore è una casa editrice che inizia a pubblicare libri per bambini nel 1991.

Il catalogo, specializzato nella fascia d’età 0-8 anni, propone libri che suscitano nel bambino il desiderio di giocare e scoprire il mondo, facendo della lettura un’esperienza di condivisione quotidiana fin dai primi mesi di vita.

Un’ampia sezione del catalogo è dedicata a due personaggi di grande successo: la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi creata da Altan e Giulio Coniglio di Nicoletta Costa.

Anche in questo momento difficile vuole essere vicino a noi e lo facciamo attraverso i libri online.

è la nuova pagina del sito dove trovate tanti spunti di attività da fare insieme ai bambini, per rendere questo tempo sereno.

Franco Cosimo Panini Editore ha messo a disposizione gratuitamente parti di libri e alcuni ebook.

In ZEROTRE trovate letture e ninne nanne.Con PIMPA potete viaggiare con la fantasia, giocare, colorare e leggere le avventure della nostra amica a pallini rossi.

GIULIO CONIGLIO e i suoi amici vi daranno idee per cucinare in famiglia, creare fantastici lavoretti e imparare le prime parole in inglese!Se volete mettervi alla prova nella sezione

SCIENZA E STORIA trovate il Giocaquiz dell’Antica Roma, e un abstract di Missione Casa, ricco di curiosità e attività da sperimentare.

Nella sezione GIOCHI D’ARTISTA potete divertirvi assieme a Mano Felice a disegnare gli animali in modo inedito, come mai vi sareste immaginati!E per i lettori più grandi, quattro ebook gratuiti nella

sezione NARRATIVA: Nella terra della notte, il primo titolo della Banda delle Bende; Mary Shelley, parte della collana Losche Storie, e due splendidi libri dedicati alle fiabe tradizionali di due affascinanti Paesi: Sulle ali del Condor. Fiabe dal Cile e Nel Bosco della Baba Jaga. Fiabe dalla Russia.

Buon divertimento e buona lettura!