In libreria e fumetteria arriva il capolavoro di Gigi Simeoni

GLI OCCHI E IL BUIO di GIGI SIMEONI In libreria e fumetteria dal 16 gennaio il capolavoro di Simeoni proposto in un’edizione completamente rivista dall’autore

Sergio Bonelli Editore presenta GLI OCCHI E IL BUIO: il capolavoro di Simeoni in un’edizione completamente rivista dall’autore

Milano, 1907. Mentre il pittore Alessandro Simonetti cerca di imprimere sulla tela i suoi incubi, una serie di efferati delitti sconvolge la città alimentando la fantasia dei giornalisti: nasce così “il Fante di Cuori”, imprendibile, spietato protagonista della cronaca nera. Sulle tracce dell’assassino, c’è il commissario Matteo De Vitalis, pioniere dei metodi d’indagine di Polizia Scientifica…

Per tutti i fan di Gigi Simeoni, ritorna in un’edizione completamente rivista dall’autore

che ha rimesso mano all’intero comparto illustrato, Gli occhi e il buio, il capolavoro a fumetti che mescola la ricostruzione storica al thriller in costume, l’horror psicologico al romanzo d’appendice, verso un finale imprevedibile e sconvolgente, perfetta conclusione di un implacabile discorso sull’arte e l’ossessione.

Il volume è arricchito da un’introduzione firmata da Giulio Quintavalli, Ispettore Superiore Ufficio Storico della Polizia di Stato, e dalla postfazione dello stesso Simeoni.

Bresciano, del 1967, Simeoni fa parte di quel gruppo di autori (Rossi, Mutti, Olivares) formatisi sotto la guida di Rubén Sosa, che diedero vita agli inizi degli anni ’90 alla serie “Full Moon Project”. Dopo una parentesi professionale maturata in ambito pubblicitario, Simeoni passa a occuparsi di fumetti a tempo pieno, prima con la serie in questione, poi disegnando alcuni episodi di “Lazarus Ledd” e realizzando alcune storie brevi per il settimanale “Intrepido”. Inizia a collaborare con Sergio Bonelli Editore nel 1996, sulle pagine di “Nathan Never”. Successivamente lavora anche per “Brendon”, “Gregory Hunter”, “Volto Nascosto” e “Dylan Dog”.

Gli occhi e il buio è stato pubblicato per la prima volta nel 2007 nella collana Romanzi a Fumetti Bonelli.

GLI OCCHI E IL BUIO

Soggetto: Gigi Simeoni

Sceneggiatura: Gigi Simeoni

Disegni: Gigi Simeoni

Copertina: Gigi Simeoni

Formato: 19,5 x 26 cm, b/n

Pagine: 304

ISBN code: 978-88-6961-470-5

Uscita in libreria: 16 gennaio

Prezzo: 20 euro