Invincible: a gennaio il gran finale dell’edizione mensile

“E così siamo arrivati alla fine di Invincible. Spero che a questo punto tutti abbiate avuto quello che volevate. Io so che sono molto soddisfatto di come abbiamo portato a casa il risultato.

Quando iniziammo la serie, nel 2003, speravo con tutto me stesso che avrebbe riscontrato un buon successo e che sarebbe durata per molto tempo. Di certo non potevo immaginare che il risultato sarebbe stata una collana di 144 numeri mensili! Forse non ne siete al corrente, ma c’è stato un momento in cui ero convinto che tutto sarebbe finito col #13.

Poi, miracolosamente, le vendite del #12 iniziarono a salire un po’ e a migliorare ogni mese fino a che, finalmente, avemmo la certezza di poter arrivare dove avevamo immaginato… ovvero, sigh, all’epilogo che tenete fra le mani”.

Quelle che avete appena letto sono le parole con cui si conclude la postfazione all’ultimo volume di INVINCIBLE

e l’autore è Robert Kirkman. Tutti i lettori della serie mensile le troveranno nelle ultime pagine del numero 73, in uscita il 30 gennaio (pagg. 100, euro 5,90).

E questo significa che siamo giunti a un momento solenne: la fine di INVINCIBLE anche nell’edizione mensile, che esordì in Italia nel 2014 grazie a saldaPress. Da allora sono accadute moltissime cose, dal punto di vista narrativo – le storie scritte da Kirkman e magistralmente disegnate dal co-creatore Cory Walker e da Ryan Ottley sono andate sempre in crescendo – che da quello della popolarità di questo straordinario fumetto.

Da allora nel mensile sono state pubblicate molto altre serie dell’INVINCIBLE UNIVERSE – nel numero 73 si concludono anche le avventure di TECH JACKET – e il team di autori di INVINCIBLE è venuto a incontrare il pubblico italiano nel 2018, al gran completo.

INVINCIBLE è diventato un fumetto molto popolare e il pubblico italiano

– come quello americano e del resto del mondo – è in attesa che escano la versione cinematografica e la serie animata che avrà per protagonisti Mark Grayson, Atom Eve, Omni-Man e tutto il resto dell’incredibile cast del fumetto.

A gennaio, intanto, si celebra il gran finale. E saldaPress lo farà pubblicando l’albo 73 nelle due versioni con cover A e cover B, ma anche una speciale edizione variant (euro 6,90) con cover di Cory Walker che ha per protagonista la giovane Terra, figlia di Mark e di Eve.

Non è tutto, però. Il 30 gennaio i lettori più affezionati della serie potranno acquistare due cofanetti

– uno bianco e uno nero, 13,90 euro cadauno – fatti apposta per contenere tutte le variant e le cover B di INVINCIBLE uscite in questi anni, accompagnati da altre due variant del numero 73, a loro volta con cover dal fondo bianco e nero, inseparabili dai rispettivi cofanetti.

Un modo degno, dunque, per concludere una straordinaria avventura, durata sei anni in questa edizione, e che trova a gennaio un grande finale.

Il grande finale del fumetto più bello dell’Universo.