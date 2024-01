Iran, due esplosioni durante commemorazione di Soleimani: 103 morti

L’attuale bilancio di 103 vittime e di oltre 170 feriti potrebbe salire nelle prossime ore e provocare una risposta da parte delle autorità iraniane di cui al momento non si conoscono i dettagli. In Iran due bombe sono esplose nei pressi del cimitero di Kerman, a più di un km da Teheran, durante l’anniversario della morte di Qassem Soleimani, ex generale e capo delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, ucciso dagli Stati Uniti nel gennaio 2020 a seguito di un attacco drone mentre si trovava a Baghdad, Iraq. Nessun gruppo per il momento una rivendicato le responsabilità dell’attacco.

Secondo il vice governatore di Kerman Rahman Jalali e il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Ejei, si tratterebbe di un attacco terroristico che potrebbe essere stato promosso ancora dagli Stati Uniti tramite dei propri mercenari presenti nel paese. Sebbene manchino ancora le prove, è questa la conclusione a cui sono arrivati i media di Teheran, anche se essi stessi non escludono che l’esplosione possa essere stata provocata da due bombole di gas. Per quanto riguarda il numero provvisorio delle vittime, esso è stato confermato in via ufficiale dal capo dei servizi di emergenza di Kerman Mohamed Saberi, il quale ha comunicato anche il numero dei feriti, come riporta Al Jaazera.

I morti e i feriti di Kerman secondo il ministro dell’interno del governo iraniano e comandante delle Guardie Rivoluzionarie Ahmad Vahidi sarebbero stati causati da due esplosioni ravvicinate nei pressi del mausoleo dedicato all’ex generale, situato vicino alla Moschea di Saheb al-Zaman: la prima è avvenuta alle ore 15 circa, a circa 700 metri dalla tomba di Soleimani, mentre la seconda avrebbe provocato più danni poiché si è materializzata poco dopo che centinaia di persone si sono avvicinate al luogo del primo incidente. A provocare i maggiori danni, riferisce l’agenzia Irna, sarebbe stata la seconda esplosione, presumibilmente provocata da due pacchi bomba di cui non si conoscono ancora molti dettagli.