Irlanda, Festa di San Patrizio si festeggia con un flashmob virtuale

Oggi si festeggia San Patrizio “Saint Patrick’s Day“, spesso chiamato anche St. Paddy’s Day. E’ una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di san Patrizio, patrono dell’Irlanda. La festa commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda.

Festa di San Patrizio si festeggia sui social

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono in giro per il mondo sono stati annullati cosi come in Irlanda per limitare la diffusione del coronavirus. Il governo del paese ha dichiarato ” A causa della natura e delle dimensioni uniche delle festività del giorno di San Patrizio, in termini di dimensioni, della riunione di massa di viaggiatori locali e internazionali e della continua progressione della trasmissione della comunità in alcuni paesi europei, insieme all’emergere di un piccolo numero di in caso di trasmissione locale in Irlanda, il governo ha deciso che le parate del giorno di San Patrizio, inclusa la parata di Dublino, non procederanno“.

Ogni anno mezzo milione di persone arriva nel paese per assistere alla tradizionale parata del 17 marzo giorno che coincide con la morte di San Patrizio, avvenuta nel 416 dopo Cristo. Ma gli irlandesi non si scoraggiano e hanno deciso di organizzare “una parata virtuale” ognuno a casa propria con dirette su facebook Instagram e Twitter con gli hashtag #StPatricksDayTogether e #virtualparade2020.

San Patrizio, Flash mob virtuale

L’invito è rivolto prima di tutto a quelli vestiti con costumi e strumenti musicali ma non solo anche a chi indossa portafortuna tipici e contribuire con foto e video. Un flashmob pieno di quadrifogli che durerà l’intera giornata. Nel giorno di San Patrizio, gli irlandesi indossano sempre qualcosa di verde: cravatte, guanti, calze, sciarpe, cappelli e maglioni, qualsiasi cosa, per celebrare il santo patrono. Nastri per capelli, trucchi e unghie verdi sono anche ben ammessi. Un colore diventato una tradizione solo nel XIX secolo: fino ad allora, infatti, il colore associato al santo era il blu.

Anche in cucina si può festeggiare San Patrizio preparando il soda bread, lo stufato alla birra Guinness o il pâté di salmone affumicato.