Israele-Hamas, parla il leader di Hezbollah: “Allargamento del conflitto rimane possibilità realistica”

Venerdì pomeriggio il segretario generale e volto principale del partito libanese sciita Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ha parlato per la prima volta in diretta televisiva dal Libano della guerra tra Hamas e Israele. Si è trattato del primo discorso del noto esponente politico sciita dallo scoppio delle ostilità tra le due fazioni nel quale ha confermato la posizione del partito libanese che, sin dallo scorso 7 ottobre, ha intrapreso uno scontro a distanza con le forze armate israeliane al confine tra i due paesi. Secondo Nasrallah, 57 miliziani di Hezbollah sarebbero morti fino a questo momento a causa degli scontri a fuoco con Israele.

In questo momento una guerra più ampia e che coinvolga più attori regionali “rimane una possibilità realistica”, ha detto Nasrallah senza andare nello specifico ma facendo capire chiaramente che le mosse della milizia libanese dipenderanno dalle operazioni militari che si stanno tenendo in queste ore nella Striscia di Gaza. Il leader del ‘partito di Dio’ sciita ha detto che “le vittime di Gaza sono tutte martiri, si stanno muovendo verso un altro mondo enunciato dai profeti”; in più ha affermato che Hezbollah non ha influenzato Hamas nella decisione di attaccare i territori del sud di Israele.

La situazione potrebbe dunque cambiare in base all’evoluzione della guerriglia urbana che si sta tenendo nei pressi di Gaza City, ma per il leader sciita vanno sottolineate anche le mosse militari degli Stati Uniti che, da circa tre settimane, hanno schierato la loro ingente forza navale di fronte alle coste di Israele nel Mediterraneo orientale. Riferendosi alla presenza militare degli Stati Uniti nella regione, Nasrallah ha detto che “Washington è il principale responsabile della guerra” e che Israele è soltanto “una loro pedina in Medio Oriente”.