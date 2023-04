Israele, lanciati oltre 40 razzi contro Hamas in Libano e sulla Striscia di Gaza: la tensione rimane altissima

L’IDF (Israel Defence Forces), l’esercito israeliano, ha attaccato tre strutture di Hamas nel presenti nel sud del Libano e più di altri 10 obiettivi militari nei pressi della Striscia di Gaza. In totale sono stati lanciati oltre 40 razzi verso l’enclave palestinese a partire dalla mezzanotte.

Secondo numerose fonti israeliane, i militari hanno usato circa 50 tonnellate di munizioni per colpire le strutture di Hamas nella Striscia di Gaza. Il portavoce dell’esercito ha detto a Kan Radio che 44 razzi sono stati sparati contro Israele da Gaza durante la notte. Otto di loro sono stati intercettati dal sistema di difesa anti-aereo, nove non hanno attraversato il confine del settore, mentre quattordici sono atterrati in aree disabitate.

I militari israeliani hanno ordinato ai residenti delle comunità al confine con la Striscia di Gaza di rimanere vicino ai rifugi antiaerei in caso di aumento delle ostilità. La stazione Kan Radio ha sottolineato inoltre che il traffico aereo in Israele è stato dirottato verso nord a causa dell’escalation nel sud.

A seguito della situazione, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di emergenza del gabinetto politico-militare, mentre il ministro della difesa Yoav Galant ha comunicato alle forze armate di prepararsi a possibile misure di ritorsione.