Israele: pioggia di razzi nella notte

Pioggia di razzi su Israele: gli attacchi hanno preso di mira tre campi di addestramento di Hamas a Gaza City.

Israele: chi è responsabile dell’attacco missilistico?

Nella serata di ieri i giornalisti dell’Afp hanno udito diverse esplosioni a Gaza. Pochi minuti dopo l’esercito israeliano annunciava “attacchi sulla Striscia di Gaza”. Lo Stato ebraico accusa fazioni palestinesi legate ad Hamas. Avrebbero lanciato 34 missili dal Paese dei Cedri verso la Galilea occidentale. In un lancio precedente, 5 razzi avrebbero colpito Israele e la Striscia di Gaza, proprio nella giornata in cui si festeggia la Pasqua ebraica. L’esercito afferma che il sistema Iron Dome avrebbe intercettato e abbattuto 25 razzi. 5 hanno oltrepassato le difese provocando danni materiali e due feriti. Il comandante in capo dell’Unifil, generale Aroldo Lazaro, dichiara che “la situazione è estremamente seria”.

“Colpiremo i nostri nemici”

“Per quanto le aggressioni di oggi, colpiremo i nostri nemici e pagheranno un prezzo per ogni loro azione”, ha dichiarato Benyamin Netanyahu. Il premier ha convocato il gabinetto di sicurezza e il ministro della Difesa Yoav Gallant, dando ordine di preparare “tutte le opzioni di risposta“. L’esercito ha infatti detto di ritenere responsabili del lancio “fazioni palestinesi legate ad Hamas“, e sta esaminando un eventuale “coinvolgimento” dell’Iran.