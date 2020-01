J-POP Manga presenta: La Regina D’Egitto – L’Occhio Azzurro di Horus

Il primo volume arriverà in fumetteria il 29 gennaio con una speciale replica in alta qualità di una tavola originale del manga (formato 257 x 364 mm), che riproduce una spettacolare splash page del vol.1, in edizione limitata, solo per la prima tiratura del volume. Dalla settimana del 13 gennaio, sempre in fumetteria, sarà disponibile la preview gratuita di La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 1.

Il 29 gennaio arriva in libreria e fumetteria l’attesissimo La Regina D’Egitto – L’Occhio Azzurro di Horus 1. L’opera ripercorre la storia di Hatshepsut, personaggio realmente esistito e la cui vicenda ha ispirato la serie

“Ma tu vivi come vuoi, Hatshepsut. Il tuo destino appartiene solo a te. Non è una cosa che possono fare tutti… ma di sicuro tu ce la farai.”

Nell’antico Egitto alle principesse si chiedeva di essere eleganti, composte, regali. Ma fin da piccola Hatshepsut dimostra di non essere come le altre. Si rivela infatti caparbia, combattente, tenace, preferendo i duelli con il fratellastro alla compagnia delle ancelle. Sono per lei dapprima incomprensibili, e crescendo inaccettabili, i limiti dettati dal faraone e dalla società.

Questo manga che arriva dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa, Dungeon Food), è un affascinante tuffo nell’antico Egitto, ispirato alla vera storia di Hatshepsut che regnò sull’Egitto dal 1513/1507 a.c. al 1548 a.c.

Non appena raggiunta la maturità le verrà imposto il matrimonio con il fratellastro Sethi per rendere quest’ultimo legittimo erede al trono con il nome di Thutmose II: Hatshepsut è infatti l’unica figlia legittima del Faraone Thutmosis I e della Regina Ahmose, pertanto unica discendente della dinastia reale, se solo non fosse nata donna.

L’unione naturalmente non placherà la sua natura indomita, troverà così il modo di essere padrona del proprio destino, monito affidatale dalla madre prima di morire…

La Regina D’Egitto è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della scalata al potere di Hatshepsut e di come diverrà una grande regina.

La Regina D’Egitto – L’Occhio Azzurro di Horus 1

di Chie Inudoh

7 volumi – Serie in corso

Formato – 12,4×18 cm – bross. con sovracc. pagine – 189, b/n + colore

prezzo – € 6,50 J-POP MANGA