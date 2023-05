J-POP Manga presenta My Charms are Wasted di Ran Kuze

“Io sono Mona.

Una ragazza che fa strage di cuori a ogni respiro.

Anche oggi faccio girare la testa a tutti con il mio fascino.

A tutti tranne che a Medaka…”

Arriva in Italia per J-POP Manga il primo volume dell’attesa commedia scolastica serializzata sulla celebre rivista Weekly Shōnen Magazine con 150.000 copie distribuite solo in Giappone: My Charms are Wasted di Ran Kuze.

- Advertisement -

Dal 10 maggio sarà finalmente disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il primo volume della romcom sulla sfida amorosa più folle di sempre: quella tra la ragazza più bella della scuola, abituata a non ricevere mai dei no, e il nuovo studente Medaka Kuroiwa, in procinto di diventare monaco buddista e ben attento a fuggire tutte le tentazioni terrene.

Una bellezza stupefacente!

Un fisico mozzafiato! Mona Kawai fa strage di cuori a ogni respiro, ma con l’arrivo di Medaka Kuroiwa, un nuovo studente che non la degna neanche di uno sguardo, la sua vita scolastica cambierà radicalmente! La missione di Mona diventa quindi farlo cadere ai suoi piedi, anche a costo di usare tattiche… Un po’ estreme! La guerra sentimentale tra una ragazza superpopolare e il ragazzo che non vuole cedere alle passioni ha inizio!

- Advertisement -

Tra gli agguati sensuali di Mona e la rigida determinazione di Medaka, Ran Kuze mette in scena un esilarante duello romantico ambientato tra i banchi di scuola. L’atteso primo volume di My Charms are Wasted sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 10 maggio.

My charms are wasted



di Ran Kuze

1 di 7 – serie in corso

Periodicità bimestrale

Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 160, B/N

Prezzo – 6,50 €