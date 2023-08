La Russia lancia una sonda sulla Luna

Il razzo con la sonda Luna-25 è decollato alle 1:10 ora italiana da Vostočnyj, come mostrato dalle immagini diffuse da Roscosmos, agenzia spaziale russa. La sonda raggiungerà l’orbita lunare tra soli cinque giorni e rimarrà lì per un periodo compreso tra tre e sette giorni per selezionare il punto ideale per l’atterraggio nella zona del polo sud.

Sonda sulla Luna: l’obiettivo della missione

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha previsto che l’allunaggio avverrà intorno al 21 agosto. La navicella, che resterà sulla superficie lunare per un anno, avrà il compito di prelevare campioni e analizzare il suolo, oltre a condurre ricerche scientifiche a lungo termine.

Il lancio dalla base spaziale di Vostochny è avvenuto con successo secondo quanto comunicato dall’agenzia. L’atterraggio è programmato per il 23 agosto, in contemporanea con la missione indiana Chandrayaan 3. Tuttavia, Reuters riferisce che Russia e India cercheranno di atterrare sulla Luna prima l’una dell’altra, poiché le zone di atterraggio sono diverse e non dovrebbero interferire tra loro.

La sonda Luna-25, nota anche come Luna-Glob-Lander, studierà la composizione del suolo nell’esosfera sottile e nella regione del polo sud della Luna, con la speranza di rilevare tracce di acqua.

Russia sulla Luna, un significato politico?

Questa missione lunare Russa ha anche una ragione politica evidente per il governo russo di Vladimir Putin, che si è amplificato ulteriormente con l’inizio della guerra in Ucraina. I successi spaziali dell’Unione Sovietica rappresentano uno dei momenti più gloriosi nella storia russa per il governo russo, in particolare per un leader autoritario e nazionalista come Putin. La “corsa allo spazio”, periodo di competizione tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica che ha portato a notevoli successi nell’esplorazione spaziale, è ancora oggi ricordata in Russia come un periodo di massima potenza e influenza del paese.