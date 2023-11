La tempesta Ciaran devasta la Francia: milioni di persone senza elettricità

I video della tempesta Ciaran che sta colpendo attualmente la Francia sono impressionanti. Mettono paura le immagini dalla Cornovaglia e del Golfo di Biscaglia dove Ciaran sta colpendo con tutta la sua forza con venti da uragano di categoria 3, a 200km/h. Ovviamente, ci sono già danni e pure una vittima e nelle prossime ore si teme anche per l’Italia.

Nello specifico 1,2 milioni di abitazioni sono senza elettricità nel nord-ovest della Francia tra cui circa 780mila soltanto in Bretagna che è una delle zone più colpite. Intanto, sul Nord-ovest della Francia le raffiche di vento hanno superato i 200 km orari e c’è una vittima per la caduta di un albero su un camion: altre due persone sono ferite ma in modo non grave.

Ma la tempesta non ha colpito soltanto la Francia, anche in Gran Bretagna i venti forti di Ciaran hanno causato danni e disagi. A Surrey, una contea a sud-est di Londra sono state interrotte due linee ferroviarie a causa delle forti piogge che hanno allagato un tratto tra Ash e Wanborough. Inoltre mare in tempesta del Canale della Manica ha causato l’interruzione dei traghetti tra Dover e Calais fino a nuovo avviso.

Secondo Andrea Garbinato di meteo.it, la tempesta colpirà duramente anche il nostro paese. Secondo il meteorologo l’intensità delle piogge che colpiranno in giornata le regioni settentrionali potrebbero creare enormi disagi e problemi idrogeologici. Oltre alle precipitazioni bisognerà fare molta attenzione al vento che, proprio in concomitanza con il passaggio del fronte della tempesta, aumenterà repentinamente di intensità.