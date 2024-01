L’atteso discorso di Nasrallah è iniziato

Poco fa è iniziato l’atteso discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Hezbollah è un alleato chiave sia dell’Iran che di Hamas, oltre ad essere l’esercito più potente in Libano, meglio armato delle forze governative. È anche classificata come organizzazione terroristica da molti, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, UE, Lega Araba e diverse nazioni arabe.

Hassan Nasrallah ha risposto all’uccisione di ieri a Beirut dell’esponente di spicco di Hamas, Saleh al-Arouri, incolpando Israele per l’attacco.Il leader di Hezbollah porge le condoglianze ad Hamas e descrive l’uccisione come “una chiara aggressione israeliana a Dahiyeh [un sobborgo] di Beirut”.

Hezbollah ha precedentemente messo in guardia Israele dall’effettuare attacchi in Libano, anche se Israele non ha riconosciuto il coinvolgimento nella morte di al-Arouri.

Hezbollah è una delle forze militari non statali più pesantemente armate al mondo. È finanziato ed equipaggiato dall’Iran. Lo sceicco Hassan Nasrallah ha affermato di avere 100.000 combattenti, anche se stime indipendenti variano tra i 20.000 e i 50.000.