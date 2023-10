Le mie 5 ricette virali in friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria hanno rivoluzionato la cucina domestica, consentendo di preparare cibi croccanti e deliziosi con meno olio rispetto alla frittura tradizionale. Oggi vi presento 5 ricette virali che possono essere preparate con facilità utilizzando una friggitrice ad aria. Dalla semplicità delle uova sode alla bontà dei muffin con ripieno di cioccolata, c’è ne per tutti i gusti. E tu quale sceglieresti tra le mie 5 ricette virali? Se ne provi una, realizza la foto, vieni sul mio gruppo Facebook e postala!!!!

1. Uova sode in friggitrice ad aria

Le uova sode sono un classico secondo piatto ricco di proteine. Utilizzando la friggitrice ad aria non ti servirà piu bollirli nel pentolino sul gas. Basta posizionare le uova nella friggitrice a 130°C per 15 minuti, ed ecco delle uova perfette. Il risultato è un gustoso spuntino proteico pronto in pochissimo tempo. Trovi qui la ricetta completa.

2. Patate schiacciate croccanti

Le patate schiacciate sono un contorno delizioso e croccante. Dopo aver cotto le patate ( usate la ricetta n3), schiacciatele leggermente con un pestello e cuocetele nella friggitrice ad aria a 200°C per circa 20-25 minuti. Otterrai patate esterne croccanti e interne morbide. Aggiungi le tue spezie preferite per un tocco extra di sapore. Ecco la ricetta.

3. Patate alla brace

Ami il sapore delle patate alla brace? Ora puoi replicarlo in friggitrice ad aria. Inserisci le patate intere nella friggitrice ad aria e cuoci a 190- 200°C per circa 30 minuti. Otterrai delle patate che sembrano essere state cotte nella brace, ma senza il bisogno del camino o barbecue. La ricetta completa

4. Muffin con ripieno di cioccolata

I muffin con ripieno di cioccolata sono una vera delizia. Preparare questi golosi dolci in friggitrice ad aria è semplice. Riempite i pirottini per muffin con l’impasto e inserite al centro un cucchiaino abbondante di cioccolato. Cuocete a 180°C per circa 12-15 minuti. Il risultato è un morbido muffin con un cuore di cioccolato fuso, perfetto per la colazione o la merenda.Trovi qui la mia ricetta.

5. Melanzane grigliate senza sforzo

Le melanzane grigliate sono un contorno saporito e leggero. Taglia le melanzane a fette doppie, spennellale con olio d’oliva e condimenti a piacere, quindi cuoci nella friggitrice ad aria a 200°C per circa 20 minuti. Otterrai fette di melanzane tenere e gustose, ideali da servire con un’insalata o come antipasto. Qui trovi la ricetta completa.

Ricorda che la friggitrice ad aria è un elettrodomestico versatile che ti consente di preparare una varietà di piatti deliziosi e salutari. Con queste cinque ricette, puoi sperimentare gusti diversi e letteralmente deliziosi.