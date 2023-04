 L’esclusiva fashion variant de L’Attacco dei Giganti 1 in preorder dal 12 aprile

L’ATTACCO DEI GIGANTI 1 FASHION VARIANT. Con l’esclusiva fashion variant del primo numero del manga, Panini Comics celebra la collezione UT di UNIQLO in arrivo dal 27 aprile.

Cento anni fa, la razza umana rischiò l’estinzione a causa dei giganti. Oggi, i pochi sopravvissuti si nascondono dietro a mura talmente alte che nemmeno i giganti possono oltrepassarle… o forse sì? Inizia così la lotta disperata per la sopravvivenza della razza umana raccontata in L’attacco dei giganti, manga che è ormai diventato un classico e ora protagonista della nuova attesissima collezione UT di UNIQLO(disponibile instore e online da giovedì 27 aprile). Per l’occasione, Panini Comics propone un’imperdibile fashion variant del primo numero, la cui immagine, arricchita da effetti materici, sarà la stessa di una delle t-shirt della collezione del brand giapponese.

Questo numero da collezionesarà disponibile esclusivamente su preorder per un periodo limitato di tempo, dal 3 aprile al 12 aprile,in fumetteria (recandosi nel proprio punto vendita di fiducia per prenotare il volume) e su panini.it*. Il prodotto verrà poi spedito nel mese di maggio 2023. Alcune copie della fashion variant – in numero limitato – saranno disponibili anche nel flagship store UNIQLO di Milano nel mese di maggio 2023. Inoltre, per ogni acquisto di una maglietta della collezione in store UNIQLO e online si può ricevere in regalo un adesivo speciale con una funzione di realtà aumentata che fa muovere i giganti alla scansione del codice QR. L’offerta termina una volta distribuiti tutti gli adesivi.

Prezzo: 7,00 euro

Rilegatura: Brossurato

Formato: 11.5X17,5 cm

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Fumetteria, online

*Su panini.it, trattandosi di una prevendita, per evitare ritardi sulle spedizioni di prodotti con uscita precedente, una volta aggiunta una o più copie di L’attacco dei giganti 1 Fashion Variant al carrello non sarà possibile aggiungere altri prodotti che non siano altre copie della variant.

