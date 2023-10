L’Iran minaccia Israele e gli USA: “la regione andrà fuori controllo”

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha avvertito Israele che il Medio Oriente potrebbe andare fuori controllo se lo stato ebraico non fermerà gli attacchi su Gaza.

Il ministro iraniano ha poi attaccato duramente gli USA per aver fornito sostegno militare a Israele. Il ministro iraniano Amir-Abdollahian in una conferenza stampa a Teheran ha continuando minacciando gli USA e Israele, se i due paesi non fermano immediatamente, quello che l’Iran considera un crimine contro l’umanità e il genocidio a Gaza, tutto è possibile in qualsiasi momento e il Medioriente andrà fuori controllo. Questa situazione, per l’Iran, potrebbe avere conseguenze amare e ripercussioni di vasta portata.

Il ministro degli Esteri iraniano ha aggiunto che il sostegno militare degli Stati Uniti a Israele è la prova che il conflitto in corso a Gaza è una guerra per procura condotta da Israele per conto degli Stati Uniti.

Intanto nella vicina Siria, dove l’Iran ha una presenza militare, un raid missilistico israeliano ha colpito gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo nelle prime ore di domenica, uccidendo almeno due lavoratori, secondo i media statali siriani.

Entrambi gli aeroporti sono stati messi fuori uso a causa dei danni alle loro piste. La situazione sta generando non poche preoccupazioni negli USA, infatti Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha avvertito della prospettiva di una significativa escalation di attacchi contro le truppe o i cittadini statunitensi nella regione.