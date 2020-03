L’Italiano rapito in Mali è stato liberato

Fonti italiane rivelano che Luca Tacchetto e la sua compagna di viaggio Edith Blais, una ragazza franco-canadese, sono stati liberati nella giornata di ieri, in Mali, dopo un periodo di prigionia lungo ben 15 mesi.

Il viaggio dei due ragazzi diretti in Togo

I due erano partiti il 20 novembre 2018 dalla provincia di Padova, con destinazione Togo, per aiutare altri volontari a costruire un villaggio nella zona. In auto avevano attraversato Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali. Successivamente erano arrivati a Bobo-Dioulasso, diretti verso la capitale Ouagadougou in modo da richiedere un visto valido per Togo, ma nell’ufficio non sono mai arrivati.

I giovani infatti sono stati rapiti in Burkina Faso nel mese di dicembre 2018, durante un viaggio nella regione del Sahel. In seguito erano stati portati in Mali, probabilmente da un gruppo di contrabbandieri in contatto con milizie jihadiste affiliate con l’Isis. Probabilmente i due sarebbero stati rapiti dal gruppo jihadista Jnim, ma non è da escludere che siano passati da vari gruppi.

La notizia della scomparsa

La famiglia del ventenne Tacchetto, non ricevendo più notizie dai due, aveva provveduto immediatamente a denunciare la scomparsa. Subito nelle ricerche si erano attivate le forze di sicurezza del Mali e del Burkina, su indicazione dei governi italiani e canadesi, ma anche le forze anti terrorismo francesi.

Qualche mese fa, la ministra degli Esteri del Canada Chrystia Freeland ha affermato di essere ottimista sorti dei giovani: «Ci sono cose che sappiamo ma non possiamo condividere perché non vogliamo mettere in pericolo Edith» aveva infatti dichiarato alla stampa.

Attualmente i due ragazzi si troverebbero presso il Minusma (Missione ONU in Mali) a Kidal, nel nord del Mali, ma si attendono conferme ufficiali riguardanti il loro stato di salute e quanto effettivamente accaduto durante questo lasso di tempo.