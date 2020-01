Lotteria Italia 2020, estrazione 6 gennaio diretta tv, biglietti vincenti e premi

Anche questa sera, 6 gennaio 2020, come da alcuni anni a questa parte andrà in onda su Rai Uno l’estrazione della lotteria Italia. L’estrazione dei biglietti vincenti potrà essere seguita in diretta a partire dalle 20.35 nel programma i “Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia”, versione speciale per l’occasione del noto preserale condotto da Amadeus.

Tra gli ospiti dello show anche il cantante Enrico Nigiotti. Infatti, oltre al quiz, verranno annunciati i 22 big del Festival di Sanremo 2020. I nomi, in realtà, sono stati già resi noti da qualche giorno attraverso un post pubblicato sul profilo instagram di Amadeus e dal Tg1.

Come controllare i biglietti vincenti ed i premi

I biglietti vincenti che verranno estratti in diretta a partire dalle otto e mezza circa, sulla prima rete Rai saranno 5. Uno di loro consentirà al vincitore del primo premio di accaparrarsi ben 5 milioni di euro. Una ricca befana per il fortunato, quindi. Saranno 5 personaggi famosi a sfidarsi nel programma, determinando l’ordine dei premi a seconda del biglietto a loro associato.

I premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato poco prima dell’inizio dello show e non verranno svelati in diretta durante il programma del 6 gennaio. Se avete acquistato un biglietto della lotteria Italia e non potete seguire l’estrazione in diretta, potete collegarvi al sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli oppure a quello ufficiale della Lotteria Italia e sperare che il vostro biglietto sia stato fortunato.

I tempi per ricevere i premi della Lotteria Italia

I termini per richiedere la riscossione della vincita sono 180 giorni dal concorso e dal momento della vincita. Entro 45 giorni dalla presentazione dalla richiesta di riscossione saranno pagate le vincite.