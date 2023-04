Macron a Xi: “Cina fondamentale per i negoziati”

Il presidente francese Emmanuel Macron è in visita di stato in Cina e ha confermato la sua visione sui fatti in Ucraina secondo la quale il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe attuare la sua capacità di mediazione. Lo riferisce l’agenzia France-Presse.

“So di poter contare su di voi nel portare tutte le parti al tavolo dei negoziati“, ha detto Macron durante il suo incontro con Xi, il primo dopo circa tre anni in quanto l’ultima visita del presidente francese risale al 2019.

Il leader francese prevede di discutere con Pechino del conflitto ucraino e dei legami bilaterali franco-cinesi, in particolare quelli legati al settore dell’economia e del commercio. Macron, appena arrivato in Cina, ha detto che il presidente Xi Jinping è grado di svolgere un ruolo importante nella situazione che coinvolge l’Ucraina in virtù delle sue buone relazioni con la Russia.

Durante il suo discorso con l’omologo francese, Xi ha ribadito di sostenere la causa della risoluzione del conflitto e ha sottolineato l’importanza di evitare lo scontro nucleare. Xi ha detto a Kiev e Mosca di “onorare effettivamente l’impegno solenne secondo cui le armi nucleari non devono essere usate e la guerra nucleare non deve essere fatta“. In più ha aggiunto che l’unica via di risoluzione del conflitto è politica.