Manga at home: 50 nuovi ebook, manga e light novel

All’offerta digitale già esistente, che può vantare titoli quali Tokyo Ghoul, Sunny, Il Cane che Guarda le Stelle e il manga di your name., J-POP aggiunge oltre 50 nuovi ebook, manga e light novel, molti dei quali a 1 euro per sostenere la scoperta di nuove letture comodamente da casa in questo periodo di ridotta mobilità e socialità. La promo #MangaAtHome durerà fino a fine Aprile.

Tra i titoli già disponibili al momento dell’uscita di questa notizia:

The Promised Neverland 1-6 in promo a 1,04 €

Golden Kamui 1-8 in promo a 1,04 €

Tokyo Ghoul Days (Novel) in promo a 2,04 €

Tokyo Ghoul 1-14 , già disponibile, è inoltre in promo a 1,04€

Tra gli altri titoli disponibili prossimamente:

Tokyo Ghoul:re

Tokyo Ghoul Void, Past e Quest

Il prezzo di una vita

Monster Girl

World’s End Harem

The Quintessential Quintuplets

I titoli in promo e i titoli del catalogo, in continuo aggiornamento, sono fruibili nei seguenti store dedicati, di seguito il link: Promo J-POP Manga Catalogo J-POP Manga

L’editore ricorda che oltre ai manga di J-POP, anche il catalogo digitale di Edizioni BD e Dentiblù si è arricchito di oltre 30 titoli a 1 € con l’iniziativa #FumettiAtHome, il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale Sacco di Milano.