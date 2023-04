Manhattan, crolla improvvisamente un parcheggio. VIDEO

Un morto e cinque feriti. E’ questo l’attuale bollettino di un terribile incidente verificatosi nel cuore di Manhattan (New York) vicino a Wall Street. Intorno alle 16:15 locali, le 22:15 in Italia di ieri 18 aprile i pavimenti di un parcheggio costruito su 3 piani, hanno improvvisamente ceduto e di conseguenza sono cadute tutte le auto che si trovavano all’interno dell’edificio in quel momento.

Repentino l’intervento dei vigili del fuoco, i quali grazie all’aiuto di droni e di un cane robot, sono riusciti ad individuare le persone coinvolte nella vicenda. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, il sesto è voluto ritornare a casa; un uomo invece, ha perso la vita. Tutti gli appartamenti attorno al garage, e le attività commerciali, sono stati fatti evacuare.

Video del crollo del parcheggio a Manhattan

🇺🇸 Crollo di un parcheggio a Lower Manhattan, New York City.

Diverse persone intrappolate#NewYork #Manhattan

Il bilancio delle vittime: potrebbe aumentare nel corso della giornata

Dalle immagini spaventose publicate sui social, si vede una donna urlare “via via” e il soffitto collassare, trascinandosi dietro le auto parcheggiate. Il sindaco della metropoli Eric Adams si è recato sul luogo dell’incidente, ovvero il parcheggio di Abacus Bank, istituto già incriminato in passato per frodi finanziarie. Bank ha spiegato che si sarebbe trattato di un “collasso strutturale”. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nel corso degli accertamenti.