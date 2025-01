Martin Mystère interpreta gli eroi della cultura pop

Cosa accadrebbe se una sera Martin Mystère, in puro stile Little Nemo, iniziasse a sognare di essere non una persona reale ma un personaggio dei fumetti che leggeva da piccolo?



Valentino Forlini, disegnatore della scuderia Bonelli in forza a Martin Mystère, si è divertito ad immaginare questi suoi sogni ed ecco che il Detective dell’Impossibile si è trovato a “interpretare” decine e decine di protagonisti della carta stampata, delle serie animate, dei videogame e della cultura popolare in genere, dalla scuola franco-belga a quella italiana, dai manga e anime giapponesi ai maestri latinoamericani, con qualche veloce escursione negli Stati Uniti e in Inghilterra, senza nessuna limitazione alla fantasia del nostro eroe. E se il risveglio sarà, come è logico che sia per Little Nemo, un po’ più brusco del solito, ne sarà comunque valsa lo stesso la pena.

La mostra, visitabile a WOW Spazio Fumetto dal 18 gennaio al 9 febbraio a ingresso libero, è prodotta da AMys, l’Associazione Culturale che da oltre vent’anni raccoglie tutti i fans di Martin Mystère e del suo creatore, Alfredo Castelli, e realizzata in collaborazione con WOW Spazio Fumetto.

Inaugurazione sabato 18 gennaio alle 17:00, alla presenza dell’autore.

I visitatori potranno acquistare il catalogo realizzato per l’occasione: parte dei proventi della vendita saranno devoluti all’Hospice VIDAS di Milano, che ha aiutato Alfredo Castelli a vivere con serenità i suoi ultimi momenti.

nato a Cremona nel 1970, si è diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano nel 1988. Dopo aver lavorato per una decina di anni come grafico e illustratore, ha iniziato a disegnare fumetti nel 1997 con la casa editrice Star Comics. Dopo essersi diplomato all’accademia Disney nel 2004, ha realizzato sempre per Disney diverse storie per il mercato italiano e internazionale tra cui Chicken Little, The Wild, Lilo and Stitch, Pirates of the Caribbean, Meet the Robinsons, Bolt, Power Rangers, Toy Story e Cars.

Nel 2013 fa il suo esordio su Nathan Never, con la storia “Sulle tracce del serial killer”, pubblicata sul numero 267 della collana, a cui seguiranno altri 3 numeri. Per la casa editrice inglese Usborne Publishing disegna gli adattamenti a fumetti di Amleto, Macbeth (2020) e Dracula (2021) su testi di Russell Punter, per la collana Usborne Graphic Novels. Nel 2022 pubblica per il mercato francese due sue opere originali su testi della moglie Romina Denti: “Le voile blanc” (Éditions Akileos) e “Le monde est un cactus” (Éditions Clair De Lune), ancora inedite in Italia. Debutta sulla testata di Martin Mystère nel 2022 con l’albo numero 394 “Allarme rosso” e attualmente è nello staff dei disegnatori della collana dedicata al personaggio.

Mostra a ingresso libero.

Da martedì a venerdì, dalle 15:00 alle 19:00; sabato e domenica, dalle 14:00 alle 19:00; lunedì chiuso.