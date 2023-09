Mercedes Classe A: le principali novità del restyling 2023

Quando parliamo di compatte di lusso, è impossibile non menzionare una delle proposte Mercedes più amate e vendute degli ultimi decenni: Mercedes Classe A. Questo modello ha indubbiamente segnato un punto di svolta nel suo segmento, combinando una silhouette accattivante con prestazioni di primordine. Inoltre, l’ultimo restyling della entry-level di casa Mercedes, lanciata per la prima volta nel 1997, ha offerto agli appassionati di auto un vero e proprio trionfo in termini di design e comfort.

Mercedes Classe A: il restyling del 2023

Mercedes, a inizio 2023, ha effettuato un significativo restyling di Classe A. A livello stilistico e tecnologico, le modifiche più rilevanti comprendono l’introduzione di serie del sistema MBUX di ultima generazione, l’interfaccia di intelligenza artificiale, che permette una gestione del sistema infotainment ed impostazioni di guida ancora più facili e veloci, rendendo così la compatta di Stoccarda decisamente più al passo coi tempi e sempre più digitale.

Esternamente, l’auto vanta adesso una nuova mascherina frontale arricchita dal motivo a stelle Mercedes-Benz, fari a LED piatti ridisegnati e dettagli cromati nella parte posteriore. Il design del cofano, con il tipico “shark nose” ora ancora più affusolato e ribassato, conferisce un tocco decisamente più sportivo al veicolo, aiutato anche dalle prese d’aria.

All’interno, le novità non si limitano al già citato sistema MBUX. Infatti, sono stati integrati un lettore d’impronta digitale e una plancia dotata di un display multimediale ad alta risoluzione. La lettura dei principali parametri dell’auto è facilitata da due schermi, da 10,25 e 7 pollici. Inoltre, il modello 2023 presenta un rinnovato volante sportivo in pelle multifunzione e un cambio automatico a doppia frizione che varia tra i 7 e gli 8 rapporti, a seconda del modello. Infine, per quanto riguarda poi tutte le motorizzazioni a benzina (ad esclusione di Mercedes-AMG A 45S 4MATIC+), Nuova Mercedes Classe A adotta una tecnologia mild hybrid (ibrido leggero; è una tipologia di motorizzazione che prevede la presenza contemporanea di un motore endotermico e di una batteria di piccole dimensioni all’interno della quale viene immagazzinata l’energia che proviene dalla fase di frenata dal freno motore).

Per quanto riguarda il comfort, la comodità dei sedili e l’attenzione ai dettagli, tipica di Mercedes, assicurano un viaggio confortevole e rilassante, indipendentemente dalla destinazione. Si deve poi considerare che vi sono diverse versioni fra cui scegliere e possibilità di personalizzazione grazie ai vari allestimenti interni. Con Classe A, chiunque potrà trovare la soluzione che più si adatta alle proprie specifiche esigenze: hatchback, sedan e versioni super-sportive AMG.

Mercedes Classe A Prezzo e a chi affidarsi per l’acquisto

Nuova Classe A 2023 è disponibile sul mercato a partire da poco più di € 35.000.

Ma a chi rivolgersi? Quando si tratta di scegliere una Mercedes Classe A nuova, una Mercedes Classe A usata o qualsiasi altro modello della famosa casa della Stella, come per esempio Mercedes Classe B, nuova o usata che sia, è decisamente consigliabile rivolgersi a professionisti di fiducia come Trivellato Mercedes, storica azienda veneta che non solo vanta il prestigioso titolo di Top Dealers Italia Mercedes, ma è anche l’unico AMG Performance Center del Veneto.

Per farsi un’idea delle tante proposte e Offerte Mercedes, è possibile recarsi sul sito ufficiale trivellato.it, dove ogni auto viene caricata in tempo reale per offrire sempre la più ampia scelta, e, nel caso di una Mercedes usata, visualizzare l’effettivo stato di usura e segni del tempo direttamente dalla foto-gallery, un segno di grande trasparenza e correttezza nei confronti del cliente.