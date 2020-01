Nathalie Guetta, la vita privata di “Natalina” e il marito cubano

Nathalie Guetta è senza dubbio uno dei volti più conosciuti della televisione, poiché da ormai molto tempo interpreta il ruolo di Natalina nella longeva serie italiana Don Matteo. Il ruolo le è stato dato sin dalla primissima stagione del 2000. Sono ben 20 anni, quindi, che Nathalie è identificata come Natalina.

Famiglia e carriera dell’attrice

Ma chi è l’attrice? Non tutti sanno, anche se il cognome lo lascia intuire, che Nathalie è la sorella del dj famosissimo David Guetta. Inoltre ha un altro fratello di nome Bernard. Suo padre è di origine marocchino-ebraico, mentre la madre belga. La donna è nata a Parigi, nel 9 settembre del 1958, alta 155 cm oggi ha 62 anni.

La sua carriera ha inizio nel mondo del circo, prima in Francia, poi in Belgio, Olanda e Lussemburgo. In Italia porta i suoi spettacoli con i burattini ed i clown. È Maurizio Costanzo che la invita nel suo Maurizio Costanzo show, verso la fine degli anni ’80, ad esibirsi in numeri circensi.

Matrimonio di Nathalie Guetta

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, la donna aveva un marito fino a poco tempo fa. Si trattava del falegname cubano Yudiel Sanchez, più giovane di lei di ben 17 anni. Come ha raccontato a Caterina Balivo nella trasmissione “vieni da me”, la coppia è stata insieme per ben 10 anni, di cui 5 dopo esser convolati a nozze.

La donna attualmente è single ed è interessata semplicemente alla sua carriera. Il suo rimpianto più grande, però, è non esser stata madre e nonna, ma si reputa una buona amica.

