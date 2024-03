Nigeria: liberati i 250 studenti rapiti

Il Rappresentante dello Stato, Kaduna Uba Sani, ha dichiarato che i 250 bambini, studenti della scuola Kuriga, una cittadina dello stato di Kaduna nella Nigeria nordoccidentale, sono stati tutti rilasciati e che risultano tutti illesi.

Le origini della vicenda. Un commando di uomini armati lo scorso 7 marzo aveva fatto irruzione in questa scuola e rapito ben 250 bambini nigeriani.

Oggi si hanno informazioni più precise a riguardo. Oltre agli scolari, erano stati rapiti anche altri civili, il personale di servizio e gli insegnanti che si trovavano all’interno dell’istituto scolastico quel 7 marzo.

I rapitori avevano presentato richiesta di riscatto per la loro liberazione: 1 miliardo di Naira che corrisponde a 620mila dollari. Era stato fissato una sorta di “prezzo” per ognuno di loro, 2mila dollari. avevano contattato telefonicamente Jubril Aminu, rappresentante della comunità, dichiarando che se il riscatto non fosse stato pagato entro 20 giorni, avrebbero ucciso tutti gli ostaggi.

Il governo nigeriano nei giorni seguenti l’accaduto non reagisce rispondendo alla richiesta di riscatto. Bisogna considerare che, per l’elevato numero di rapimenti a scopo estorsione che si verificano nel Paese, il precedente governo Tinubu aveva istituito la pena del carcere per chi pagava un riscatto.

Al momento non sono state rese note le circostanze che hanno consentito la liberazione dei bambini e del personale scolastico.