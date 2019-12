Nonno regala per Natale Mein Kampf di Hitler invece che il videogioco Minecraft

La letterina di Babbo Natale quest’anno, per il nipotino di un nonno francese è stata clamorosamente fraintesa. Il nonno avrebbe voluto regalare a suo nipote il tanto desiderato quanto conosciuto videogioco “Minecraft”, ma per errore a essere incartato è stato un libro… e non un libro qualunque: il Mein Kampf di Adolf Hitler, l’autobiografia del 1925 dove il dittatore delineò il programma del partito nazionalsocialista.

La gaffe, diffusasi in poche ore sui social, è stata documentata con un video. Le reazioni incredule della famiglia all’apertura del regalo sono ora infatti diffuse su Twitter e Youtube, in tutto il mondo.

Nelle immagini si vede il padre del bambino che rimprovera il nonno per il suo errore. L’uomo ripete ad alta voce: “Com’è possibile?” di fronte all’incredulità di nonno e nipote che non capiscono come tutto ciò possa essere successo.