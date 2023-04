Nord Corea, missile verso il Giappone: evacuati i residenti di Hokkaido

Alta tensione nel Mar del Giappone con la Corea del Nord che avrebbe lanciato quello che potrebbe essere un nuovo tipo di missile. Questo è atterrato tra la penisola coreana e il Mar del Giappone e ha provocato l’immediata risposta di Tokyo che ha ordinato ai residenti della regione di Hokkaido ad abbandonare il prima possibile gli edifici. Non è la prima volta, una simile situazione avvenne lo scorso ottobre quando Pyongyang decise di inviare un altro missile balistico caduto poi nel Pacifico.

Stando alle indiscrezioni dell’emittente sudcoreana YTN, tale missile potrebbe essere stato esposto in una delle tante parate di Pyongyang e avrebbe al suo interno un propellente allo stadio solido. Tale tipologia di alimentazione rende i missili balistici molto più veloci a raggiungere i propri obiettivi programmati a differenza dei missili tipicamente usati da eserciti quali quello nordcoreano, alimentati mediante un combustibile liquido.

Lo Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud, uno degli organi di difesa principali di Seoul, ha dichiarato che il missile nordcoreano è stato lanciato giovedì alle ore 7.23 da una posizione vicino alla capitale Pyongyang. Ha volato per circa mille km prima di cadere in mare nei pressi della costa giapponese senza provocare danni a cose e a persone, come ha successivamente confermato il primo ministro nipponico Fumo Kishida.