Nostradamus e le profezie del 2020. Guerra, malattia di Trump e nuovo Papa

Nostradamus, il profeta, ha ipotizzato per il 2020 delle catastrofi che non sembrano tanto irrealizzabili e lontane dalla realtà...

Nostradamus è famoso per le sue profezie. A partire dal 1555, anno in cui il presunto profeta ha pubblicato il suo primo libro, sembra aver predetto eventi importantissimi come l’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre, l’ascesa di Hitler, l’allunaggio, l’assassinio dei Kennedy e molti altri.

Le profezie di Nostradamus per il 2020

Anche per il 2020 bisognerebbe prestare attenzione a cosa il profeta sembra aver predetto.

Catastrofi geologiche

Si prospetta un anno ricco di catastrofi geologiche, a partire dall’innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai fino agli uragani. I cambiamenti climatici colpiranno la maggior parte dell’Europa, ed anche l’Italia. Inoltre, sembra esserci dietro l’angolo anche una crisi economica nefasta e recessione.

Un nuovo Papa

Una delle prime profezie che sembra essere dietro l’angolo è un nuovo pontefice. Nostradamus nella sua predizione ha annunciato un nuovo Papa, che sará il successore di Bergoglio. Il nuovo Papa di giovane etá porterà scompiglio e scandali nella Chiesa, fino alla distruzione di Roma nel 2029.

Nuovo Re in Inghilterra

Nel 2020 si preannuncia secondo Nostradamus, l’arrivo di un nuovo Re per l’Inghilterra. La regina Elisabetta lascerà il trono, segnando uno dei momenti più cruciali della storia inglese a lei succederà il figlio Carlo.

Sbarco sulla luna

Un’altra profezia è un nuovo sbarco sulla Luna, ipotesi che non sembra così remota in quanto la Nasa sarebbe già all’opera per i prossimi sbarchi, in realtà l’intenzione è quella di ospitare anche il pubblico e non solo astronauti.

Uccisione di Putin e malattia di Trump

Per quanto concerne i leader politici, Nostradamus ha predetto l’uccisione di Putin per mano di una persona a lui molto vicina e una malattia grave per Trump. Inoltre, sempre secondo Nostradamus, la Regina Elisabetta abdicherà o morirà, ed il suo successore sarà il figlio Carlo.

Terza guerra mondiale

La profezia di Nostradamus senza dubbio la più inquietante e preoccupante, è lo scoppio della terza guerra mondiale per volere di due grandi Stati, ed una grande potenza mondiale soccomberà al seguito del conflitto.

