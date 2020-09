Novità Graphic Novel * DC Comics YA * "WONDER WOMAN. Warbringer" di Leigh Bardugo. Adattamento di Louise Simonson

“Il femminismo è il motore invisibile che alimenta questa rinnovata versione letteraria della principessa Amazzone” ***The New York Times Book Review

“Amerai questo libro, che tu sia un fan dei fumetti di Wonder Woman, oppure dei film su Wonder Woman, o di Leigh Bardugo o semplicemente della letteratura young adult in generale” *** Hypable

Prima di diventare una delle più grandi eroine, Wonder Woman era solo Diana, Principessa delle Amazzoni.

Le origini di una delle supereroine più amate.

Il libro : Diana desidera ardentemente mettersi alla prova con le sue leggendarie sorelle guerriere. Ma quando finalmente arriva l’occasione, la spreca e infrange la legge delle amazzoni, rischiando l’esilio, per salvare un semplice mortale: Alia Keralis. Ancora peggio, Alia non è una ragazza normale e con il suo gesto coraggioso Diana potrebbe aver condannato il mondo. Alia infatti è una Warbringer, una discendente diretta di Elena di Troia, destinata a provocare un’era di spargimento di sangue e miseria. Insieme, Diana e Alia dovranno affrontare un esercito di nemici – mortali e divini – determinati a distruggere o a impossessarsi della Warbringer. Per avere qualche speranza di salvare entrambi i loro mondi, dovranno schierarsi fianco a fianco.

Le autrici:



>Leigh Bardugo è autrice bestseller del New York Times con i suoi racconti brevi e romanzi fantasy di enorme successo, tra cui la serie fantasy Grishaverse che ha venduto oltre tre milioni di copie nel mondo. È nata a Gerusalemme, cresciuta nella California del Sud, e si è laureata all’università di Yale. Ora vive e scrive a Los Angeles.

>Louise Simonson scrive fumetti su mostri, fantascienza, supereroi, e personaggi fantasy. È autrice di molti titoli bestseller per Marvel e DC Comics. Ha scritto anche molti libri per bambini. È sposata con il fumettista Walter Simonson e vive vicino a New York City.

>Kit Seaton è cresciuta nutrendosi di fumetti, cartoni animati e tonnellate di fiabe illustrate. Ha fatto molti lavori prima di trovare finalmente la sua strada come fumettista. Ha conseguito un master in illustrazione e ha insegnato in diverse università. Divide casa con il suo gatto Gus e un cagnolino di nome Panya nell’entroterra nord-occidentale.

WONDER WOMAN. Warbringer

Dal romanzo di Leigh Bardugo

Adattamento di Louise Simonson. Ilustrazioni di Kit Seaton

Traduzione di Omar Martini; Pagg.: 200; Prezzo: € 15,50

Dal 24 settembre nelle librerie e store online