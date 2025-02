Panini Comics celebra I cortili del cuore

Panini Comics celebra una delle storie che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, in occasione del 30° anniversario dalla sua prima pubblicazione: I cortili del cuore, il manga cheracconta di amicizie, sogni e amori nell’ambiente creativo di un’accademia di moda. Il cult che ha consacrato Ai Yazawa – autrice di capolavori come Nana e Paradise Kiss– nel panorama fumettistico internazionale, sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it da giovedì 20 febbraio, in un’inedita versione in volume unico, la Complete 30th Anniversary Edition.

Mikako Koda ha sempre avuto due punti fermi nella vita:

l’aspirazione a diventare una stilista di successo tramite il proprio marchio di moda Happy Berry e l’amicizia con Tsutomu Yamaguchi, suo vicino di casa. Entrambi frequentano l’istituto d’arte Yazawa, una scuola professionale per giovani designer, dove insieme ad alcuni amici danno vita il circolo Akindo, attraverso il quale vendere le proprie creazioni al mercatino locale. Ma quando Tsutomu inizia ad attirare l’attenzione di molte ragazze, tra cui l’attraente Mariko Nakasu, soprannominata “corpo da favola”, Mikako si trova costretta a fare i conti con i sentimenti che nutre verso il ragazzo… e a dover prendere in mano le redini del proprio futuro.

I cortili del cuore è una toccante storia d’amore e crescita

che ha ispirato numerosi adattamenti, tra cui una serie animata arrivata anche in Italia con il titolo Curiosando tra i cortili del cuore e il manga spin-off Paradise Kiss. Pubblicato originariamente sulla rivista Ribon tra il 1995 e il 1997, I cortili del cuore era stato proposto nel nostro paese per la linea editoriale Planet Manga di Panini Comics nelle edizioni Collection e Deluxe. Viene ripresentato ora per la prima volta in un imperdibile volume unico.

Uscita: 20 febbraio

Prezzo:34,90 €

Pagine:1240

Rilegatura:Brossurato

Formato:13.5×21 cm

Interni: Bianco e nero / Colori

Distribuzione:Libreria, fumetteria,online