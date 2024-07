Panini Comics celebra Deadpool

Deadpool, il Mercenario Chiacchierone del grande Universo Marvel,torna protagonista al cinema con Deadpool & Wolverine, film Marvel Studios nelle sale italiane a partire da mercoledì 24 luglio. Sei anni dopo gli eventi di Deadpool 2, la Time Variance Authority strappa l’irresponsabile eroe Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, dalla sua vita tranquilla, e lo mette in una missione con l’irrefrenabile Wolverine,interpretato da Hugh Jackman, che cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe.

Per celebrare i 30 anni di Wade Wilson

e prepararsi al meglio alla visione del film in uscita, Panini Comics propone una serie di volumi per conoscere le avventure e la vita del più rumoroso, letale, esagerato e logorroico personaggio Marvel mai creato!

Che non abbiate mai letto prima un albo del Mercenario Chiacchierone

o che siate degli infallibili biografi della vita di Wade Wilson si parte con: Deadpool 1. Nella nuovissima serie regolare firmata da Cody Ziglar (Futurama; Miles Morales: Spider-Man) Deadpool non se la sta passando molto bene. Nulla di fisico, ovviamente, dato che è in possesso di un fattore di guarigione che lo può rimettere in piedi da qualunque ferita, ma perché è stato lasciato dalla sua ultima fiamma.

Così, ha deciso di buttarsi nel lavoro per evitare di pensare troppo al suo cuore spezzato. Accompagnato da una pistola, una katana e da Principessa, è tempo che Wade scacci la malinconia nella maniera più violenta che ci sia. Inoltre, nel nuovo volume anche l’esordio di Death Grip,che non si fermerà davanti a nulla per eliminare Deadpool! L’albo è disponibile anche in versione variant con una copertina alternativa dedicata a Wolverine e Deadpool e disegnata da Gabriele Dell’Otto.

Cosa può succedere quando si incontrano il mutante più pericoloso del mondo e il mercenario più fastidioso dell’intera storia? Niente di normale. Quando Deadpool e Wolverine incrociano le proprie strade il risultato che si sprigiona ha la potenza di venti bombe atomiche… e forse anche di più! In Deadpool & Wolwerine si aggiungono anche ospiti d’eccezione come Spider-Man o Kraven il Cacciatore, per dare vita a una delle storie più caotiche di sempre. Un volume dedicato a due enormi superstar dell’Universo Marvel, clamorosamente insieme e assolutamente da non perdere!

Deadpool: Cattivo sangue

è la prima graphic novel originale dedicata al Mercenario Chiacchierone disegnata dal suo creatore, Rob Liefeld.

Una storia d’azione e mistero che riporta i lettori alle origini di uno dei più amati personaggi Marvel.Chi è Thumper in realtà? Deadpool non ne ha davvero idea, sa solo che questo gigantesco picchiatore compare regolarmente dal nulla e lo fa a pezzi, per poi tornare da dove è venuto senza proferire parola. Deadpool dovrà scoprire chi sia davvero e che cosa lo colleghi a lui e al suo passato, sempre che Domino e Cable si decidano a dargli una mano. E che lui riesca a sopravvivere!

Volti familiari, nuovi personaggi e un cocktail di azione esplosiva,

è così che Rob Liefeld torna poi in grande stilecon il sequel Deadpool: Cattivissimo sangue. La vecchia minaccia Thumper è tornata in azione e si propone di uccidere il suo creatore. Wolverine e Cable intervengono per cercare di salvarlo, ma la missione, già rischiosa, promette di essere ancora più pericolosa poiché Deadpool, invischiato in alcuni affari criminali a Madripoor, è assente. Riunito il trio, gli eroi dovranno affrontare i misteriosi Shatterstorm e Zabu della Terra Selvaggia, sempre se sopravvivranno a Killville e a Venompool.

Invece, per celebrare al meglio il compleanno dell’eroe Marvel,

non può mancare Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone, un volume monografico firmato dal vincente duo composto da Marco Rizzo e Fabio Licari! Un’enciclopedia speciale ricca di lame, esperimenti governativi, proiettili, cicatrici, super eroi, super cattivi e cuori spezzati! Quali sono le origini di Wade Wilson? Chi sono Slayback, Bob e Shiklah? Quale artista ha disegnato più storie di D-Pool? Quale è finito nel Guinness World Records? E molto altro ancora… Deadpool: 30 anni con il Mercenario Chiacchierone è a tutti gli effetti una guida ideale al personaggio, per vecchi e nuovi lettori!

In La notte & Il ritorno dei Deadpool viventi lo sceneggiatore Cullen Bunn (Venom) e la coppia di disegnatori formata da Ramón Rosanas (Ant-Man) e Nicole Virella (All-New Wolverine) sono pronti a trasportare i lettori all’interno di una bizzarra distopia, tanto apocalittica quanto imminente, in cui il Mercenario Chiacchierone si batte con orde di zombi! Un viaggio psichedelico tra scene splatter, situazioni assurde e battute di dubbio gusto in pieno stile D-Pool in un’antologia che raccoglie in un unico volume di grande formato le due storie a tema morti viventi. Come farà Deadpool a farcela ancora una volta?

Infine, le quattro opere che compongono l’Uccidologia di Deadpool: la saga più amata e venduta di sempre firmata da Cullen Bunn e raccolte in un prestigioso cofanetto! Chiacchierone, degenerato, rigenerante e… killer, Deadpool è in rotta di collisione con l’intero Universo Marvel, e se la dovrà vedere, ancora e ancora, con tutti gli eroi e i criminali della Marvel, per poi passare (a fil di spada) ai classici della letteratura e infine a tutti i Deadpool del Multiverso.

