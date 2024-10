Per celebrare la grande storia di The Walt Disney Company, Panini presenta Disney Anthology, un set di carte collezionabili che rende omaggio all’immenso patrimonio artistico della più antica casa di animazione al mondo. La collezione punta i riflettori sui cortometraggi classici Disney, prodotti tra la fine degli anni 20 e gli anni 50, che hanno rappresentato il trampolino di lancio per personaggi iconici come Topolino e i suoi amici e che sono stati un importante laboratorio per le innovazioni tecniche che hanno portato alla creazione di lungometraggi come “Biancaneve e i sette nani”.

La collezione Disney Anthology – in prevendita da lunedì 7 ottobre nei migliori negozi e su Panini.it – comprende un totale di 160 carte, curate da Dario Moccia con la consulenza dell’artista Disney Claudio Sciarrone.

Le 110 Base Card rappresentano il cuore della collezione. Ogni card ospita un’illustrazione originale realizzata da uno degli oltre 50 artisti coinvolti nel progetto. Carte in stile pittorico, illustrazioni dinamiche e pop, composizioni dall’incredibile profondità e ricchezza di particolari, le cui scene risaltano al massimo grazie ai materiali scelti e alle tecniche di stampa utilizzate. Le Base Card sono disponibili nella loro versione regular, oltre che in molte versioni alternative “parallel” con esclusive olografie e numerazioni.

Le 50 Special Card nascono dalla stessa ispirazione creativa delle Base Card… ma con un tocco in più! Si dividono in 4 tipologie: le Cel Card, che rievocano le tecniche artigianali della prima animazione, in cui disegni su strati trasparenti venivano sovrapposti a scene di background; le Lenticular Card, che sfruttano un effetto tridimensionale per rendere omaggio alla rivoluzionaria Multiplane Camera; le Glow in the Dark Card, che si illuminano al buio, perfette per i corti a tema Halloween e Natale; e le Canvas Card, stampate su carta speciale per simulare dei veri dipinti.

A queste si aggiungono altri tesori esclusivi, come le

Medallion Card, che includono medaglioni metallici con i volti di personaggi iconici come Topolino, Paperino e Pippo, ispirati alle celebri “opening faces” dei corti classici. Le Memorabilia Card, infine, presentano caratteristiche uniche e si suddividono in quattro categorie: le Badge Card con patch ricamate, le Frame Card che contengono fotogrammi su pellicola trasparente, le Signed Card con le firme ufficiali dei personaggi Disney, e le incredibili ed esclusive Sketch Card che sono dei rarissimi pezzi unici: 150 carte disegnate a mano dai più grandi artisti Disney.

Disney Anthology sarà racchiusa in eleganti Box, scrigni da collezione di colore rosso con finiture metallizzate. Ogni Box conterrà:

6 Pacchetti Deluxe (ognuno contenente 7 Base Card + 3 Special Card)

(ognuno contenente 7 Base Card + 3 Special Card) 1 Medallion Card

1 Memorabilia Card

1 guida di 24 pagine

1 Checklist Card

La Checklist Card serve per tenere traccia del progresso della propria collezione, ma solo una persona fortunata troverà questa carta in un’edizione unica, una 1/1 autografata a mano da tutti e sette i personaggi Disney presenti nell’illustrazione.

I Box di Disney Anthology sono in prevendita da lunedì 7 ottobre nei migliori negozi e su Panini.it al costo di 140,00 €, e saranno disponibili a partire da dicembre. Fino all’11 novembre, chi acquisterà Disney Anthology in prevendita riceverà come regalo una card di Steamboat Willie con un artwork esclusivo.

Durante l’immancabile appuntamento di

Lucca Comics & Games 2024, inoltre, Panini e Dario Moccia racconteranno Disney Anthology in un esclusivo evento in programma mercoledì 30 ottobre nell’Auditorium di San Francesco. Un momento imperdibile per scoprire in anteprima questa collezione unica!

“Con questo progetto Panini prosegue il suo viaggio nei festeggiamenti del centenario di Disney, un viaggio che è anche, e soprattutto, una lettera d’amore al mondo dell’animazione”, commenta Alex Bertani, Direttore editoriale di Topolino e Direttore mercato Italia Panini. “Una lettera d’amore firmata da talenti eccezionali che hanno prestato il loro ingegno e la loro arte per una collezione senza precedenti.”

Gli artisti che hanno realizzato le illustrazioni delle card che compongono la collezione sono (in ordine alfabetico):

Agnese Innocente, Ale Giorgini, Alessandro Cappuccio, Alessandro Costa, Alessandro Pastrovicchio, Alessandro Perina, Alessio Coppola, Andrea Francini, Andrea Freccero, Andrea Maccarini, Andrea Malgeri, Andrea Milana, Andrea Palmitano – Palmen, Awk, Blasco Pisapia, Carlo Limido, Casty, Cecilia Petrucci, Chiara Fiordeponti, Chiara Lamieri, Claudio Cretti – IlClod, Claudio Sciarrone, Corrado Mastantuono, Cristian Canfailla, Davide Cesarello, Davide Ottani, Domenico Russo, Donald Soffritti, Emmanuele Baccinelli, Enrico Faccini, Fabio Di Corleto, Fabio Mancini, Fabrizio De Tommaso, Federico Artuso, Federico Bertoni, Federico Butticè, Federico Franzò, Federico Zapelloni – Kappazap, Francesco Castelli – FraThePusher, Francesco D’Ippolito, Francesco Di Mauro – Zufo, Francesco Guarnaccia, Francesco Guerrini, Francesco Mazziotta, Gaia Magnini, Giacomo Carruolo – Giakus, Giada Perissinotto, Giulia La Torre, Giulia Lomurno, Giulio Rincione, Ivan Bigarella, Jacopo Starace, Libero Ermetti, Lorenzo Colangeli, Luca Grassi, Luca Negri, Luca Usai, Lucio Alberto Leoni, Lucio Passalacqua, Maira Ranieri, Marco Gervasio, Marco Mazzarello, Marco Palazzi, Marco Raffaelli, Marco Rota, Mario Ferracina, Matteo De Longis, Mattia Di Meo, Mattia Surroz, Mauro Belfiore, Michele Monte, Nicholas Olivieri, Nico Picone, Nicolò Rimerici – Nicori, Pablo Cammello, Paolo De Lorenzi, Paolo Marro, Pietro B. Zemelo, Riccardo Robaldo, Roberto D’Agnano, Roberto Vian, Sara Ruggieri, Savino Lomuscio, Simona Capovilla, Simone D’Armini, Simone Di Meo, Simone Peano, Sofia Corsi, Stefano Intini, Stefano Martinuz, Stefano Zanchi, Valentina Brancati, Valerio Held, Valerio Paccagnella, Veronica Ruffato, Vitale Mangiatordi.