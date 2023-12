Per l’ONU a Gaza si rischia la carestia

Mentre continuano le discussioni internazionali su come affrontare e risolvere l’attuale crisi in Palestina, l’agenzia per la sicurezza alimentare dell’ONU lancia un monito rispetto all’attuale situazione alimentare nella Striscia di Gaza.

Un quarto delle famiglie palestinesi, circa 500.000 persone, sta affrontando “condizioni umanitarie catastrofiche”, ha denunciato un’agenzia per la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite, avvertendo che c’è il rischio di carestia se la guerra tra Israele e Hamas dovesse continuare.

Mentre l’intera popolazione dell’intera Striscia di Gaza, stiamo parlando di circa 2,2 milioni di persone, soffre di una grave carenza di cibo. Cindy McCain del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha fatto sapere che “Nessuno a Gaza è al sicuro dalla fame”.

“L’accesso umanitario è necessario ora affinché i rifornimenti fluiscano in tutta Gaza e in tutta Gaza e affinché i civili ricevano in sicurezza aiuti umanitari“.

Intanto i paesi del consiglio di sicurezza dell’ONU cercano di concordare un testo che stabilisca quando e come devono arrivare gli aiuti a Gaza, e quando e come creare le condizioni per porre fine o almeno fermare i combattimenti. Il disaccordo si è concentrato sul ruolo di Israele nel decidere quali aiuti possono arrivare e se chiedere un cessate il fuoco o una cessazione del fuoco o la sospensione delle ostilità.