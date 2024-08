Profumi arabi un mix di persistenza e seduzione

La scelta del profumo è sempre personale e delicata, c’è chi cerca freschezza, chi eleganza chi vuole stupire con profumi particolari e molto seducenti. Nella profumeria di nicchia puoi trovare quello che fa per te soprattutto se decidi di acquistare i profumi arabi, questi sono prodotti di alta qualità con un mix di materie prime esotiche e pregiate studiate proprio per lasciare una scia seducente e sensuale.

I Profumi arabi: perché sono così tanto amati

Gli arabi sono da sempre dei maestri della profumeria. Da secoli e secoli si interessano alla creazione di fragranze profumate usando le materie prime che la loro terra offre: oud, incenso, zafferano, vaniglia, dattero, argan, sono solo alcune dei numerosi oli essenziali che questo popolo produce. Inizialmente i profumi arabi venivano creati come unguenti, da spalmarsi sulla pelle per renderla liscia e profumata, un’esplosione di sensualità.

Con l’avvento della tecnica oggi si possono trovare i profumi in package eleganti e dal design raffinato, un’eco della loro seducente profumazione. L’utilizzo delle materie prime di alta qualità rendono questi profumi estremamente persistenti. Basteranno pochi spruzzi per fa sì che tutti si volteranno e ti noteranno ogni volta che passi, la persistenza della scia di questi profumi è spaventosa! I profumi arabi che durano a lungo sono sicuramente una delle migliori scelte per le tue serata o per le tue giornate lavorative.

Vediamo insieme quali solo le materie prime che gli arabi utilizzano di più per creare i loro profumi

– Oud: tra le essenze arabe sicuramente non può quasi mai mancare l’oud, la regina delle resine. Questa essenza deriva dalla resina delle piante aquilaria e gyrinops, due piante molto diffuse in oriente. Considerata una delle migliori materie prime per la profumeria, l’oud donerà sensualità, mistero ed eleganza a tutte le fragranze che lo contengono.

– Zafferano: altra essenza molto utilizzata nella profumeria araba è sicuramente lo zafferano. l’ “oro rosso” come viene comunemente denominato è una spezia pregiata e costosa che emana un profumo molto raffinato ed elegante. Il fiore, di colore violaceo, contiene dei pistilli rossi profumati che vengono utilizzati anche il cucina.

– Sandalo: estratto dall’omonimo albero, questa pregiata fragranza è utilizzata spesso nella profumeria artigianale araba. Dopo 30 anni di vita l’albero di sandalo può essere lavorato e si può estrarre il prezioso olio essenziale. La sensualità e l’eleganza del sandalo lo rendono unico.

– Rosa: tutti conosco questo fiore profumato che è il simbolo dell’amore. Nella profumeria araba viene utilizzato un particolare tipo di rosa, la rosa di Taif. Fiore dal profumo inebriante e persistente, viene utilizzato dagli arabi per donare quel tocco fiorito ai profumi più ricercati ed eleganti.

Un profumo arabo è sicuramente una scelta molto interessante se sei un amante della profumeria di nicchia. Questi profumi riescono a donare personalità e sensualità, durando a lungo, inoltre si tratta di profumi di qualità, per le materie prime utilizzate, che lasciano una scia forte, così da farsi notare ogni volta che si passa. Cosa aspetti a scegliere quello che fa per te?