Putin, dalla Piazza delle Cattedrali del Cremlino loda le forza armate: “Avete protetto la liberta dei cittadini”

A distanza di due giorni dai fatti di sabato 24 giugno, a Mosca è tornata la normalità e con essa anche la consapevolezza che uno dei giorni più drammatici è stato gestito ottimamente dall’apparato di sicurezza russo.

Il presidente russo Vladimir Putin dal presunto ammutinamento da parte di Evgenij Prighozin ha tenuto due discorsi importanti alla nazione, l’ultimo dei quali è stato proncunciato nella serata di lunedì.

In esso il leader russo ha sottolineato il valore delle forze armate e la loro capacità di compiere sforzi cruciali per proteggere la sicurezza, riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Putin, in riferimento alle forze armate russe e di sicurezza, ha detto “hanno protetto l’ordine costituzionale, le vite, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini; hai salvato la nostra patria dai disordini e hai effettivamente fermato la guerra civile“.

Dalla Piazza della Cattedrali del Cremlino, una delle più importanti della capitale, il presidente russo ci ha tenuto a ringraziare non solo le forze armate, ma anche le altre componenti della difesa russa di stanza a Mosca: la Rosgvardiya, il Servizio di Sicurezza Federale (Fsb), il Ministero dell’Interno e il Servizio di Guardia Federale. “Siete stati dei veri difensori della Patria in un momento difficile per il Paese, insieme vi siete opposti al disordine che avrebbe inevitabilmente portato al caos”, ha detto Putin.